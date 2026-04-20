Foggia, crollo di Via delle Frasche: i cittadini chiedono un luogo della memoria per le vittime

A 22 anni dal crollo della palazzina di Via delle Frasche, avvenuto nella notte del 20 novembre 2004 e costato la vita a diverse persone, a Foggia torna con forza la richiesta di un luogo della memoria dedicato alle vittime e alla tragedia che segnò profondamente la città.

L’area dell’ex edificio, secondo quanto segnalato da cittadini e familiari, non presenta ancora un segno commemorativo stabile e strutturato, capace di restituire dignità al ricordo e di trasformare il sito in uno spazio di riflessione collettiva. A distanza di oltre due decenni, viene evidenziata anche la necessità di interventi di riqualificazione e maggiore cura del decoro urbano.

Tra le persone direttamente coinvolte nel crollo figura Maria Diurno, sopravvissuta alla tragedia e che in quell’evento ha perso entrambi i genitori. Negli anni, familiari e cittadini hanno più volte sollecitato un riconoscimento pubblico della memoria legata all’accaduto.

In questo contesto è stata avviata una raccolta firme con tre obiettivi principali: la bonifica e riqualificazione dell’area, con interventi costanti di pulizia e prevenzione del degrado; l’installazione di una lapide commemorativa con i nomi delle vittime; e la valorizzazione del sito come luogo della memoria aperto alla cittadinanza.

L’iniziativa punta a coinvolgere istituzioni e comunità in un percorso condiviso, con l’obiettivo di riconoscere il valore della memoria storica e civile dell’evento e restituire dignità al luogo.

“La memoria rappresenta un elemento fondamentale dell’identità collettiva e del rispetto verso le vittime e i loro familiari”, viene sottolineato dai promotori, che auspicano una valutazione da parte delle autorità competenti e la possibilità di un intervento concreto entro il prossimo anniversario del 20 novembre.

Miriam Ventura, presidente dell’Associazione Puzzle d’Amore di Foggia, promotrice dell’iniziativa, ribadisce la necessità di un impegno istituzionale affinché il sito venga finalmente trasformato in uno spazio di memoria condivisa.