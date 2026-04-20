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Home // Cronaca // Foggia: è caos totale. Esonerato Pazienza: Barilari torna in panchina

BARILARI TORNA Foggia: è caos totale. Esonerato Pazienza: Barilari torna in panchina

La decisione, come precisato dalla società, è stata presa previa informativa all’Amministrazione giudiziaria, nel rispetto delle procedure previste.

BARILARI, FOGGIA - Immagine: foggiacalciomania.com

BARILARI, FOGGIA - Immagine: foggiacalciomania.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Nuovo ribaltone sulla panchina del Calcio Foggia 1920. Il club rossonero ha comunicato l’esonero dell’allenatore Michele Pazienza, affidando nuovamente la guida tecnica della Prima Squadra a Enrico Barilari.

La decisione, come precisato dalla società, è stata presa previa informativa all’Amministrazione giudiziaria, nel rispetto delle procedure previste.

Per Barilari si tratta dunque di un ritorno alla guida dei rossoneri in un momento delicato della stagione. Il tecnico sarà affiancato dal preparatore atletico Renzo Ricci e dall’allenatore in seconda Dino Bitetto, con l’obiettivo di dare una scossa all’ambiente e chiudere al meglio il campionato.

Il cambio in panchina arriva a ridosso dell’ultima giornata di regular season, segnale di una società intenzionata a invertire immediatamente la rotta e ritrovare compattezza in vista dei prossimi impegni.

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