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PINO DANIELE Foggia, “Incantautori” omaggia Pino Daniele e la grande canzone d’autore

Un viaggio nella canzone d’autore italiana tra musica, racconto e memoria al centro di “Incantautori – Omaggio a Pino Daniele e dintorni"

Foggia, “Incantautori” omaggia Pino Daniele e la grande canzone d’autore

Pino Daniele - Fonte Immagine: maremma-magazine.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Aprile 2026
Cronaca // Eventi //

Un viaggio nella canzone d’autore italiana tra musica, racconto e memoria è stato al centro di “Incantautori – Omaggio a Pino Daniele e dintorni”, evento che verrà ospitato giovedì 23 aprile 2026 nella Sala Locus Mirabilis presso la Libreria Fumettosmania di Foggia, con la direzione artistica del Teatro del Pollaio.

Il concerto proporrà un percorso dedicato alla figura di Pino Daniele, attraversando la sua carriera artistica attraverso brani iconici e narrazioni legate alla sua vita e al suo contesto creativo. Sul palco si esibiranno Torindo Colangione (chitarra e voce) e Luigi Di Napoli (percussioni), accompagnando il pubblico in un racconto musicale che intreccia performance e aneddoti.

Particolare spazio verrà dedicato anche al legame tra Pino Daniele e Massimo Troisi, con l’esecuzione di brani legati alle colonne sonore realizzate per i film del regista e attore napoletano, contribuendo a rievocare uno dei sodalizi artistici più significativi della cultura italiana contemporanea.

Foggia, “Incantautori” omaggia Pino Daniele e la grande canzone d’autore

Il repertorio andrà oltre la figura di Daniele, includendo omaggi ad altri protagonisti della canzone d’autore come Fabio Concato, Nino Buonocore, Samuele Bersani e Sergio Caputo, accomunati da un linguaggio musicale basato sulla narrazione e sull’uso espressivo della chitarra.

La serata prevede anche un omaggio a Gino Paoli, recentemente scomparso, artista centrale nella storia della musica italiana e figura con cui Torindo Colangione ha collaborato per molti anni come bassista.

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