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Home // Cronaca // Foggia-Salernitana a porte chiuse: stangata del Giudice Sportivo

FOGGIA CAOS Foggia-Salernitana a porte chiuse: stangata del Giudice Sportivo

Come prevedibile, la decisione è stata severa: il Foggia dovrà disputare quattro gare casalinghe a porte chiuse

Monopoli-Foggia, invasione di ultras foggiani nel finale: arresti in campo

Monopoli-Foggia, invasione di ultras foggiani nel finale - Fonte Immagine: gazzetta.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Sarà un “Zaccheria” deserto quello che ospiterà Foggia-Salernitana, ultima gara della regular season. Il Giudice Sportivo ha infatti inflitto una pesante sanzione al club rossonero in seguito ai disordini verificatisi durante il derby contro il Monopoli, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie C girone C.

Come prevedibile, la decisione è stata severa: il Foggia dovrà disputare quattro gare casalinghe a porte chiuse, oltre al pagamento di un’ammenda di 10mila euro. Nel comunicato ufficiale si legge: “Commina la sanzione della disputa di quattro gare casalinghe di campionato e/o di Coppa Italia a porte chiuse e l’ammenda di euro 10.000. La sanzione sarà scontata a partire dalla prima gara casalinga successiva alla pubblicazione del presente comunicato e per le restanti nelle successive gare ufficiali, incluse eventuali fasi di playoff e playout”.

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