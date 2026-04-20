FOGGIA – Una città unita dal dolore e dalla richiesta di verità. Si è svolto nel pomeriggio, 20 aprile, il corteo in memoria di Annibale “Dino” Carta, il personal trainer di 42 anni ucciso a colpi di pistola la sera del 13 aprile in via Caracciolo.

Centinaia di persone hanno partecipato alla manifestazione silenziosa, partita proprio dal luogo dell’agguato e conclusasi davanti alla parrocchia di San Francesco Saverio, dove la vittima era impegnata come volontario e ministrante.

Presenti familiari, amici e tanti cittadini, stretti attorno alla moglie e ai parenti di Carta. Durante il corteo, carico di emozione, alcuni partecipanti hanno portato una croce di legno, mentre numerosi striscioni hanno ricordato la vittima con messaggi come “Dino vive con noi”.

L’iniziativa, organizzata da amici e conoscenti, nasce con un obiettivo chiaro: chiedere giustizia e mantenere alta l’attenzione su un delitto che ha profondamente scosso la comunità foggiana.

L’omicidio resta avvolto nel mistero. Carta, incensurato e molto conosciuto in città, è stato colpito alle spalle mentre passeggiava con il cane, a pochi passi dalla sua abitazione. Le indagini dei carabinieri proseguono, concentrandosi anche su immagini di videosorveglianza che avrebbero ripreso un uomo incappucciato in fuga su una bicicletta. In giornata è stata eseguita anche l’autopsia sul corpo della vittima, mentre gli investigatori continuano a lavorare per chiarire la dinamica e il movente dell’agguato mortale.

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