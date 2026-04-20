Edizione n° 6042

BALLON D'ESSAI

ESTRADATO ROMENO // Aggressione a Cicalone, estradato dalla Finlandia un 39enne romeno
20 Aprile 2026 - ore  10:34

CALEMBOUR

PROGETTO VEGAN // Foggia, Labrador trovata ferita e poi morta: esposto di Attivismo by Progetto Vegan, chiesto accesso agli atti
20 Aprile 2026 - ore  10:40

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Gravidanza seguita dall’inizio alla fine: svolta all’ospedale di Manfredonia (FOTO VIDEO)

GRAVIDANZA MANFREDONIA Gravidanza seguita dall’inizio alla fine: svolta all’ospedale di Manfredonia (FOTO VIDEO)

Dallo scorso mese di settembre, il presidio ospedaliero sipontino offre un percorso completo dedicato alla salute della donna, con particolare attenzione alla gravidanza.

Gravidanza seguita dall’inizio alla fine: svolta all’ospedale di Manfredonia (FOTO VIDEO)

Gravidanza seguita dall’inizio alla fine: svolta all’ospedale di Manfredonia (FOTO VIDEO)

AUTORE:
Salvatore Clemente
PUBBLICATO IL:
20 Aprile 2026
Economia // Manfredonia //

MANFREDONIA – Sono stati potenziati e resi pienamente operativi i servizi di ginecologia e assistenza alla gravidanza presso l’ospedale di Manfredonia. A fare il punto è il dottor Antonio Lacerenza, direttore del Dipartimento Materno-Infantile della ASL Foggia.

Dallo scorso mese di settembre, infatti, il presidio ospedaliero sipontino offre un percorso completo dedicato alla salute della donna, con particolare attenzione alla gravidanza.

«Abbiamo riaperto tutta l’attività ambulatoriale dedicata alla donna – spiega Lacerenza –. Oggi è possibile seguire l’intero percorso della gravidanza direttamente a Manfredonia».

Nel dettaglio, sono disponibili:

  • servizi per il primo trimestre, inclusi screening combinato ed ecografia di datazione;
  • ecografia del primo trimestre;
  • ecografia morfologica del secondo trimestre;
  • ecografia del terzo trimestre.

Un’offerta che consente alle future mamme di effettuare tutti i controlli necessari senza doversi spostare verso altri centri.

Per accedere alle prestazioni è necessario rivolgersi al proprio medico di medicina generale, che provvederà alla prescrizione. Successivamente, la prenotazione avviene tramite il CUP, come per qualsiasi altro servizio sanitario della ASL.

Screening oncologici: Manfredonia diventa centro di secondo livello

Importanti novità riguardano anche gli screening ginecologici. Se da tempo erano già attivi i programmi di primo livello (Pap test e HPV test) nei consultori di Manfredonia e del territorio, ora l’ospedale è diventato anche punto di riferimento per il secondo livello. «In caso di anomalie riscontrate negli esami di screening – precisa Lacerenza – è possibile effettuare direttamente in sede ulteriori approfondimenti, come la colposcopia». È infatti attivo l’ambulatorio dedicato allo screening di secondo livello per il carcinoma della cervice uterina, un passo significativo per migliorare la prevenzione e garantire diagnosi più rapide.

Il potenziamento dei servizi rappresenta un importante traguardo per la sanità locale, rendendo più accessibili prestazioni fondamentali per la salute femminile e riducendo la necessità di spostamenti verso altri ospedali della provincia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO