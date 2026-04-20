Gravidanza seguita dall’inizio alla fine: svolta all’ospedale di Manfredonia (FOTO VIDEO)

MANFREDONIA – Sono stati potenziati e resi pienamente operativi i servizi di ginecologia e assistenza alla gravidanza presso l’ospedale di Manfredonia. A fare il punto è il dottor Antonio Lacerenza, direttore del Dipartimento Materno-Infantile della ASL Foggia.

Dallo scorso mese di settembre, infatti, il presidio ospedaliero sipontino offre un percorso completo dedicato alla salute della donna, con particolare attenzione alla gravidanza.

«Abbiamo riaperto tutta l’attività ambulatoriale dedicata alla donna – spiega Lacerenza –. Oggi è possibile seguire l’intero percorso della gravidanza direttamente a Manfredonia».

Nel dettaglio, sono disponibili:

servizi per il primo trimestre, inclusi screening combinato ed ecografia di datazione;

ecografia del primo trimestre;

ecografia morfologica del secondo trimestre;

ecografia del terzo trimestre.

Un’offerta che consente alle future mamme di effettuare tutti i controlli necessari senza doversi spostare verso altri centri.

Per accedere alle prestazioni è necessario rivolgersi al proprio medico di medicina generale, che provvederà alla prescrizione. Successivamente, la prenotazione avviene tramite il CUP, come per qualsiasi altro servizio sanitario della ASL.

Screening oncologici: Manfredonia diventa centro di secondo livello

Importanti novità riguardano anche gli screening ginecologici. Se da tempo erano già attivi i programmi di primo livello (Pap test e HPV test) nei consultori di Manfredonia e del territorio, ora l’ospedale è diventato anche punto di riferimento per il secondo livello. «In caso di anomalie riscontrate negli esami di screening – precisa Lacerenza – è possibile effettuare direttamente in sede ulteriori approfondimenti, come la colposcopia». È infatti attivo l’ambulatorio dedicato allo screening di secondo livello per il carcinoma della cervice uterina, un passo significativo per migliorare la prevenzione e garantire diagnosi più rapide.

Il potenziamento dei servizi rappresenta un importante traguardo per la sanità locale, rendendo più accessibili prestazioni fondamentali per la salute femminile e riducendo la necessità di spostamenti verso altri ospedali della provincia.