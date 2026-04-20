Prosegue il racconto di “Il bello, il buono e il Gargano”, il format di Stato Quotidiano con Giuseppe de Filippo e Daniele Catalano. Un cammino autentico, tra corsa, silenzio e paesaggi che tolgono il fiato.

Il Gargano non smette di sorprendere. Non cambia mai la sua capacità di incantare, ma cambia luce, cambia respiro, cambia prospettiva. E così, dopo la prima tappa, “Il bello, il buono e il Gargano” continua il suo viaggio in uno dei territori più straordinari della Puglia, attraversando ancora una volta luoghi che appartengono non solo alla geografia, ma anche all’anima di questa montagna.

La seconda tappa del format firmato Stato Quotidiano, con Giuseppe de Filippo e Daniele Catalano, si svolge in pieno giorno, nel primo pomeriggio, in località Ciminiera, scenario di rara bellezza, immerso in un Gargano che si offre nella sua forma più luminosa, più aperta, più intensa.

È un nuovo passaggio dentro un racconto che vuole essere vero, essenziale, senza costruzioni artificiali: corsa e real, macché filtri e cartoline. Solo il territorio, il movimento, il fiato, la pietra, l’orizzonte. E soprattutto la meraviglia.

Il viaggio prosegue lungo un percorso che conduce verso un belvedere, meta simbolica e concreta di questa seconda puntata. È un itinerario fatto di cammino e corsa, di fatica e contemplazione, ai confini tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo, in una zona che Giuseppe de Filippo conosce profondamente, avendola attraversata tante volte nel tempo.

Ed è proprio questa familiarità a rendere il racconto ancora più autentico: non lo sguardo distante di chi osserva da fuori, ma quello partecipe di chi conosce questi luoghi, li frequenta, li riconosce come parte di sé. Il Gargano, in questo format, non è solo uno sfondo. È presenza viva, compagna di strada, voce silenziosa che accompagna ogni passo.

Durante il tragitto si attraversa Bissanti, altra tappa di un percorso che si fa sempre più denso di significati e suggestioni. Da lì, l’obiettivo è raggiungere quella che viene chiamata la “salita del dolore”, un tratto che già nel nome custodisce il senso della fatica e della conquista, e che conduce verso uno dei punti panoramici più affascinanti dell’itinerario.

La salita diventa così metafora del viaggio stesso: avanzare, stringere i denti, continuare, fino ad arrivare davanti a una bellezza che ripaga di tutto. Quando la meta si avvicina, il Gargano si apre ancora una volta in tutta la sua potenza visiva ed emotiva.

Il punto d’arrivo della seconda puntata è un luogo definito senza esitazione “veramente, veramente bello”. Un posto meraviglioso, capace di lasciare il segno e di confermare la forza di questo racconto in movimento, che sceglie la semplicità per restituire la grandezza del paesaggio.

Qui si chiude la seconda tappa, in una giornata bellissima, piena di luce e di senso. Ma il viaggio non si ferma. Anzi, riparte subito. Perché il Gargano è un racconto che non si esaurisce, un territorio che chiede di essere attraversato ancora, guardato meglio, vissuto fino in fondo.

Con “Il bello, il buono e il Gargano”, Stato Quotidiano continua così a costruire un itinerario emozionale e territoriale che unisce paesaggio, identità e verità. Senza filtri, senza pose, senza effetti. Solo con la forza dei luoghi.

E la terza tappa è già all’orizzonte. (II – FINE)

Conduce: Giuseppe de Filippo

Videomaker: Daniele Catalano