MANFREDONIA – Una vasta area della Riviera Sud di Manfredonia trasformata in una discarica a cielo aperto. È quanto segnala un cittadino che, nella giornata di domenica 19 aprile, ha documentato una situazione di grave degrado ambientale lungo il litorale.

In particolare, il tratto interessato si estenderebbe tra la zona conosciuta come “Sciale degli Zingari”, il Camping Lido Salpi e lo Scalo dei Saraceni. Qui, secondo la segnalazione, sarebbero presenti ingenti quantità di rifiuti di vario genere: contenitori in plastica anche di grandi dimensioni, taniche, reti, polistirolo e altri detriti dispersi lungo la costa.

Una condizione che, oltre a compromettere il decoro paesaggistico, solleva preoccupazioni anche sul piano ambientale e della sicurezza, soprattutto in vista dell’imminente stagione turistica.

Il cittadino, che ha chiesto di restare anonimo, auspica un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti per la bonifica dell’area e il ripristino delle condizioni di vivibilità del litorale.

La segnalazione richiama ancora una volta l’attenzione sulla necessità di maggiori controlli e interventi strutturali per la tutela delle coste, patrimonio naturale e risorsa fondamentale per il territorio.