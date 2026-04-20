Edizione n° 6042

BALLON D'ESSAI

ESTRADATO ROMENO // Aggressione a Cicalone, estradato dalla Finlandia un 39enne romeno
20 Aprile 2026 - ore  10:34

CALEMBOUR

PROGETTO VEGAN // Foggia, Labrador trovata ferita e poi morta: esposto di Attivismo by Progetto Vegan, chiesto accesso agli atti
20 Aprile 2026 - ore  10:40

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, rifiuti sulle spiagge libere della Riviera Sud: la segnalazione

RIVIERA SUD Manfredonia, rifiuti sulle spiagge libere della Riviera Sud: la segnalazione

In particolare, il tratto interessato si estenderebbe tra la zona conosciuta come “Sciale degli Zingari”, il Camping Lido Salpi e lo Scalo dei Saraceni

Manfredonia, rifiuti sulle spiagge libere della Riviera Sud: la segnalazione

Manfredonia, rifiuti sulle spiagge libere della Riviera Sud: la segnalazione

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Una vasta area della Riviera Sud di Manfredonia trasformata in una discarica a cielo aperto. È quanto segnala un cittadino che, nella giornata di domenica 19 aprile, ha documentato una situazione di grave degrado ambientale lungo il litorale.

In particolare, il tratto interessato si estenderebbe tra la zona conosciuta come “Sciale degli Zingari”, il Camping Lido Salpi e lo Scalo dei Saraceni. Qui, secondo la segnalazione, sarebbero presenti ingenti quantità di rifiuti di vario genere: contenitori in plastica anche di grandi dimensioni, taniche, reti, polistirolo e altri detriti dispersi lungo la costa.

Una condizione che, oltre a compromettere il decoro paesaggistico, solleva preoccupazioni anche sul piano ambientale e della sicurezza, soprattutto in vista dell’imminente stagione turistica.

Il cittadino, che ha chiesto di restare anonimo, auspica un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti per la bonifica dell’area e il ripristino delle condizioni di vivibilità del litorale.

La segnalazione richiama ancora una volta l’attenzione sulla necessità di maggiori controlli e interventi strutturali per la tutela delle coste, patrimonio naturale e risorsa fondamentale per il territorio.

1 commenti su "Manfredonia, rifiuti sulle spiagge libere della Riviera Sud: la segnalazione"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO