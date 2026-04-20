Manfredonia, successo per “Diabetes and Unmet Needs Talk”: al centro i bisogni reali dei pazienti

MANFREDONIA – Non più solo convegno, ma racconto, ascolto, confronto. La terza edizione di “Diabetes and Unmet Needs – Il futuro della diabetologia tra tecnologia e umanità” si è chiusa trasformandosi in qualcosa di diverso e forse più necessario: il “Diabetes and Unmet Needs Talk”, un momento aperto, diretto, profondamente umano.

Dopo due giornate intense al Regiohotel Manfredi, il cuore dell’iniziativa si è spostato proprio lì, dove la medicina incontra la vita reale. Non relazioni accademiche, ma domande, esperienze, storie. Sul palco specialisti di rilievo nazionale, ma soprattutto persone. Pazienti, familiari, cittadini che hanno trovato spazio per raccontare cosa significa convivere ogni giorno con il diabete.

È stato questo il senso più autentico dell’evento: mettere al centro i bisogni non soddisfatti, quelli che non sempre emergono nei protocolli ma che fanno la differenza nella quotidianità. La tecnologia – sempre più avanzata, sempre più presente – è stata raccontata come opportunità, ma anche come strumento da rendere davvero accessibile e umano.

Tra i momenti più intensi, il monologo “Le onde” ha lasciato il segno. Una voce giovane, quella di Sofia Trevisi, capace di restituire emozioni, fragilità e forza. Un racconto che ha attraversato la sala, ricordando a tutti che il diabete non è solo una patologia da gestire, ma una presenza costante con cui imparare a convivere.

Il talk ha rotto le distanze. Nessuna barriera tra pubblico ed esperti, nessuna gerarchia rigida. Solo confronto. Domande dirette, risposte altrettanto dirette. E soprattutto la volontà condivisa di costruire una diabetologia diversa, più vicina alle persone.

In Puglia sono centinaia di migliaia i cittadini che convivono con questa condizione. Numeri importanti, ma che durante queste due giornate hanno assunto volti, storie, identità. È qui che il messaggio diventa concreto: innovare sì, ma senza perdere il contatto umano.

Il “Diabetes and Unmet Needs Talk” ha dimostrato proprio questo. Che il futuro della diabetologia non passa soltanto dai dispositivi o dagli algoritmi, ma dalla capacità di ascoltare, comprendere e accompagnare.

Un evento che ha lasciato qualcosa oltre il dibattito scientifico: la sensazione che il cambiamento sia possibile, a partire da un dialogo più vero tra chi cura e chi vive la malattia ogni giorno.