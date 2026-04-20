Manfredonia compie un nuovo passo nella complessa gestione urbanistica del comparto CB3 del Piano regolatore generale. Con determinazione dirigenziale n. 878 del 20 aprile 2026, il Comune ha approvato lo schema di un atto aggiuntivo alla convenzione edilizia già in essere, con l’obiettivo di aggiornare e rendere più funzale l’attuazione del piano di lottizzazione.

Il provvedimento interviene su una vicenda urbanistica avviata nei primi anni 2000, quando venne costituito il Consorzio CB3 per l’attuazione delle opere previste nel comparto. Nel tempo, tuttavia, la situazione si è evoluta tra adesioni successive, modifiche progettuali e passaggi di proprietà, rendendo necessario un aggiornamento complessivo degli accordi tra pubblico e privati.

In particolare, l’atto approvato disciplina la regolamentazione della volumetria edificabile e l’assegnazione dei lotti, confermando i principi originari ma adattandoli alle trasformazioni intervenute negli anni.

Uno degli aspetti centrali riguarda l’ingresso di nuovi soggetti proprietari che, avendo acquisito diritti su alcune aree, hanno manifestato la volontà di aderire al Consorzio CB3 e accettare integralmente gli obblighi previsti dalla convenzione urbanistica del 2004 e dai successivi atti integrativi.

Il nuovo schema prevede anche la cessione al Comune delle cosiddette “aree aggregate”, elemento fondamentale per garantire la realizzazione delle opere pubbliche previste nel comparto, come servizi e infrastrutture. Parallelamente, viene definita la redistribuzione delle quote edificatorie, con particolare attenzione al trasferimento di volumetria tra diversi lotti.

Tra le operazioni più rilevanti figura infatti il travaso di volumetria residenziale dal lotto B11a al lotto A12b, soluzione tecnica che consente una migliore organizzazione degli spazi edificabili e una più efficiente attuazione del piano.

Il provvedimento si inserisce in un quadro normativo e amministrativo complesso, caratterizzato da varianti urbanistiche approvate negli anni, espropri, affrancazioni e interventi di regolarizzazione fondiaria. Nonostante la scadenza delle convenzioni originarie, il Comune ha già chiarito – con precedenti deliberazioni – che è possibile proseguire l’attività edilizia, purché nel rispetto delle condizioni previste e con il pagamento degli oneri dovuti.

Dal punto di vista amministrativo, l’atto non comporta impegni di spesa per l’ente, ma rappresenta un passaggio fondamentale per sbloccare e rendere operativi interventi edilizi attesi da anni.