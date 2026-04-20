Momenti di forte tensione durante il match di Serie C tra Monopoli e Foggia, conclusosi tra disordini e intervento delle forze dell’ordine. Nei minuti finali della gara, un gruppo di tifosi rossoneri ha invaso il terreno di gioco, lanciando fumogeni e costringendo arbitro e giocatori a rifugiarsi negli spogliatoi.

Nel caos generale, uno degli invasori è stato arrestato direttamente in campo: secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe colpito con un pugno uno steward presente a bordo campo all’inizio dell’invasione.

L’episodio si è verificato allo stadio Veneziani, con la partita temporaneamente sospesa per consentire il ripristino della sicurezza. Solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine la situazione è tornata sotto controllo, permettendo la ripresa e la conclusione dell’incontro.

Non si escludono ulteriori provvedimenti: le autorità stanno lavorando per identificare gli altri responsabili, mentre potrebbero arrivare sanzioni anche per la tifoseria, inclusi eventuali divieti di trasferta.

Dura la presa di posizione della Lega Pro, che ha condannato con fermezza quanto accaduto, ribadendo che “comportamenti simili non sono tollerabili” e sottolineando la necessità di tutelare i valori dello sport e la sicurezza negli stadi.

L’episodio si inserisce in un contesto già delicato per il Foggia, con la squadra reduce da una sconfitta pesante che complica ulteriormente la situazione in classifica.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.