Il consigliere comunale punta il dito contro il sistema di elezione di secondo livello e contro la mancata candidatura di esponenti locali

MONTE SANT’ANGELO – Monte Sant’Angelo resta senza rappresentanza nel Consiglio provinciale e dal territorio si leva la protesta politica. A intervenire è il consigliere comunale Matteo Notarangelo, che in una nota denuncia l’assenza di eletti montanari e attacca sia il sistema di voto delle Province sia le scelte compiute dalla maggioranza cittadina.

Al centro della contestazione c’è innanzitutto il meccanismo elettorale di secondo livello, che non prevede il voto diretto dei cittadini ma affida l’elezione del Consiglio provinciale agli amministratori locali. Un sistema che, secondo Notarangelo, finisce per allontanare ulteriormente i cittadini dalle istituzioni e svuotare la partecipazione democratica.

“Si è votato, sì. Ma non i cittadini”, osserva il consigliere, che definisce questo modello istituzionale come una sottrazione del diritto di voto diretto e una progressiva marginalizzazione del popolo nelle scelte politiche.

Ma la critica non si ferma all’impianto normativo. Nel mirino finisce soprattutto la maggioranza che guida il Comune di Monte Sant’Angelo. Secondo Notarangelo, i consiglieri comunali di maggioranza, pur disponendo di undici voti, non hanno espresso alcuna candidatura locale per il Consiglio provinciale, scegliendo invece di sostenere rappresentanti di altri territori.

Una decisione che, nella lettura dell’esponente politico, assume un peso fortemente simbolico e politico. “Undici consiglieri, undici voti, nessuna candidatura”, sottolinea, parlando di una rinuncia a rappresentare il proprio territorio e di una scelta che finisce per lasciare Monte Sant’Angelo senza voce nei luoghi decisionali sovracomunali.

Per Notarangelo non si tratterebbe di una semplice dimenticanza o di una valutazione tattica, ma di una precisa linea politica: quella di accettare un ruolo marginale per la città, rinunciando a rivendicare una presenza diretta nelle istituzioni provinciali.

Da qui anche l’affondo politico più duro, con il riferimento a un “silenzio generale” che accompagnerebbe l’intera vicenda. Un silenzio che, sempre secondo il consigliere comunale, peserebbe tanto sul piano democratico quanto su quello della rappresentanza territoriale.

L’intervento si chiude con una serie di interrogativi sulla condizione politica della città: se sia normale che Monte Sant’Angelo non riesca a esprimere una propria voce in Provincia e se sia accettabile che a rappresentare il territorio siano esclusivamente esponenti di altri centri.