Olympia protagonista anche tra i Master: podio europeo per Lupetti e successi a San Lazzaro

Fine settimana ricco di soddisfazioni per l’A.S.D. Olympia anche nel circuito Master, con risultati di grande prestigio sia a livello internazionale che nazionale. Le prestazioni ottenute confermano la solidità e la competitività del gruppo, capace di distinguersi in contesti di alto livello.

A Salisburgo, nella prova del circuito europeo Master, Katiuscia Lupetti conquista una brillante medaglia di bronzo. Un risultato di assoluto valore, maturato al termine di una gara tecnicamente impegnativa, che certifica la continuità degli atleti Olympia anche sulla scena internazionale. Un podio che dà lustro al club, portandone i colori su un palcoscenico europeo di primo piano.

Ottime notizie arrivano anche da San Lazzaro di Savena, sede dell’ultima prova del circuito nazionale Master prima dei Campionati Italiani. Nella categoria 2 di fioretto femminile, Francesca Zurlo si impone con autorità, conquistando il primo posto grazie a una prestazione solida e determinata.

Buon risultato anche per Chiara De Luca che, nella categoria 1 di fioretto femminile, chiude al quinto posto, ottenendo un piazzamento significativo in un contesto particolarmente competitivo.

La tappa emiliana ha rappresentato un passaggio fondamentale in vista dei Campionati Italiani, offrendo indicazioni importanti sullo stato di forma delle atlete e confermando l’elevato livello di preparazione raggiunto.

“Siamo pronte a dare il massimo e soprattutto a vivere al meglio questa esperienza – commentano Zurlo e De Luca –. Difendere i colori dell’Olympia sarà una grande emozione, con l’obiettivo di divertirci e raccogliere quanto costruito durante la stagione”.

Il progetto Olympia continua così a sostenere con convinzione lo sviluppo della scherma in tutte le sue forme, dall’attività agonistica giovanile fino al settore Master. Un impegno che testimonia come questo sport sia capace di unire passione, dedizione e spirito competitivo, senza limiti di età.