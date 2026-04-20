FOGGIA – Quattro colpi di pistola di piccolo calibro, esplosi a distanza ravvicinata e alle spalle, senza alcun segno di colluttazione. Sono questi i primi elementi emersi dall’autopsia sul corpo di Dino Carta, il personal trainer 42enne ucciso in un agguato la sera del 13 aprile scorso a Foggia.

L’esame autoptico, durato oltre cinque ore e conclusosi nel pomeriggio presso l’istituto di medicina legale del Policlinico di Foggia, è stato eseguito dal professor Luigi Cipolloni, ordinario di medicina legale, insieme alla sua équipe. Presenti anche i consulenti della famiglia della vittima.

Secondo quanto riferito dal legale dei familiari, l’avvocato Michele Vaira, l’autopsia ha sostanzialmente confermato quanto già emerso nella fase di ricognizione cadaverica. I proiettili hanno raggiunto la vittima dal retro, lateralmente da destra, elemento che rafforza l’ipotesi di un agguato improvviso, senza possibilità di difesa.

Dino Carta, padre di due bambine, era molto conosciuto in città anche per il suo impegno nella parrocchia, dove svolgeva attività di volontariato come ministrante.

Restano ancora avvolti nel mistero sia il movente sia l’identità dell’autore dell’omicidio. Nelle prossime ore proseguiranno le indagini: sono previsti esami balistici sul caricatore abbandonato sul luogo del delitto. La famiglia ha nominato come consulente il generale Luciano Garofano. Lo riporta l’Ansa.