Porti più digitali, sicuri e sostenibili: a Bari presentati i risultati del progetto GAIA

BARI – Un sistema portuale più moderno, interconnesso, sicuro e orientato al futuro. È questo il quadro emerso oggi, 20 aprile 2026, a Bari, dove l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha presentato i risultati del progetto “Evoluzione della piattaforma GAIA”, intervento strategico di trasformazione digitale finanziato nell’ambito del PAC 2014-2020 – Asse A “Digitalizzazione della logistica”, per un valore complessivo di 4,7 milioni di euro.

Il progetto ha interessato l’intero sistema portuale amministrato dall’AdSPMAM, coinvolgendo i porti di Bari, Brindisi, Barletta, Manfredonia, Monopoli e Termoli, e rappresenta uno dei più significativi programmi di innovazione tecnologica realizzati negli ultimi anni nell’Adriatico meridionale.

A sottolineare il valore dell’intervento è stato l’ingegner Mario Paolo Mega, direttore del Dipartimento Sviluppo e Innovazione Tecnologica: «La piattaforma GAIA è oggi un’infrastruttura digitale matura, sicura e interconnessa, capace di supportare operatori logistici, imprese portuali, istituzioni e cittadini, contribuendo concretamente alla competitività del sistema portuale e allo sviluppo del territorio».

Soddisfazione anche nelle parole del presidente dell’AdSPMAM, Francesco Mastro, che ha definito la giornata “un passaggio importante” per il sistema portuale del Sud Adriatico: «Abbiamo spalancato le porte del futuro, dimostrando con risultati concreti che un porto competitivo non può prescindere dalla tecnologia. Con il nostro sistema GAIA abbiamo digitalizzato procedure, semplificato il rapporto con operatori e imprese e reso i nostri porti sempre più interconnessi con i sistemi nazionali ed europei».

GAIA è il Port Community System dell’Autorità portuale: una piattaforma unica e integrata che consente di gestire in modo digitale i flussi logistici, amministrativi e informativi dei porti del sistema. Attraverso quattro portali tematici e una rete di servizi interoperabili, la piattaforma serve oggi migliaia di utenti tra operatori portuali, enti pubblici, forze di sicurezza, imprese della logistica e soggetti istituzionali.

Uno degli aspetti centrali del progetto è l’interoperabilità. I servizi GAIA dialogano infatti in tempo reale con le principali piattaforme nazionali ed europee, tra cui la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, il Polo Strategico Nazionale, la Piattaforma Logistica Nazionale, i sistemi dell’Agenzia delle Dogane e quelli del Ministero dell’Interno.

L’intervento si è sviluppato attraverso sei azioni principali, con risultati considerati particolarmente rilevanti sul piano operativo.

Sul fronte della semplificazione amministrativa, è stato attivato lo Sportello Unico Amministrativo, con 36 procedure interamente digitalizzate. Gli operatori portuali hanno presentato oltre 13mila istanze online, mentre i pagamenti digitali effettuati tramite PagoPA hanno superato quota 10mila. L’accesso ai servizi è stato reso possibile in modalità sicura tramite SPID, CIE e CNS.

Importanti anche i passi avanti compiuti sul versante della sicurezza e del controllo dei flussi, grazie al potenziamento dei varchi portuali intelligenti, con sistemi di controllo targhe e integrazione con le banche dati nazionali. Rafforzata inoltre l’interoperabilità con i sistemi dell’Agenzia delle Dogane e del Ministero dell’Interno, con benefici in termini di tracciabilità e presidio delle aree portuali.

Un ulteriore asse strategico è stato quello della cybersicurezza. I servizi critici sono stati migrati verso il Polo Strategico Nazionale, mentre l’intera infrastruttura è stata adeguata ai requisiti NIS e NIS2. Potenziati i centri elaborazione dati di Bari e Brindisi e attivati sistemi di disaster recovery con tempi di ripristino inferiori ai 30 secondi.

Sul piano della sicurezza fisica, il progetto ha previsto l’installazione di centinaia di telecamere ad alta definizione e termiche, nuovi server, reti dedicate e dorsali in fibra ottica. Un intervento che punta a migliorare il controllo delle aree operative e la tutela di passeggeri, merci e operatori.

Non meno rilevante l’investimento nella connettività, con l’estensione della rete Wi-Fi pubblica per i passeggeri di traghetti e crociere e l’attivazione di reti operative dedicate agli operatori portuali, in un’ottica sempre più orientata all’Internet of Things.

L’evoluzione di GAIA non si ferma alla digitalizzazione dei processi. Il sistema, spiegano dall’Autorità portuale, pone le basi per una nuova generazione di servizi intelligenti, fondati su uso avanzato dei dati, sensoristica IoT, modelli previsionali, intelligenza artificiale e Digital Twin portuale.

Parallelamente sono già in corso o in fase di avvio altri interventi collegati: dallo smart port 5G ai sistemi di monitoraggio ambientale, dalla gestione dei rifiuti marini alla sicurezza informatica avanzata, fino ai progetti per l’intermodalità nave-ferro-gomma e alle collaborazioni istituzionali di alto profilo.

L’investimento complessivo di 4,7 milioni di euro è stato impegnato e utilizzato al 99,99%, dato che, secondo l’AdSPMAM, testimonia la piena capacità di programmazione e attuazione dell’ente.

Nel dettaglio, il progetto ha avuto al centro una architettura ibrida on premise/cloud, articolata tra i CED di Bari e Brindisi, un sistema dedicato di disaster recovery, il cloud del Polo Strategico Nazionale per i servizi qualificati e il cloud Microsoft 365 per i servizi collaborativi. Una struttura progettata secondo criteri di scalabilità, replicabilità, sicurezza by design e continuità operativa.

La governance del sistema è affidata allo staff IT interno dell’Autorità portuale, con il supporto di partner tecnologici specializzati per i servizi più delicati. In corso anche la strutturazione di un Security Operation Center interno, in cooperazione con il Polo Strategico Nazionale e le autorità competenti.

L’obiettivo è fare di GAIA una piattaforma abilitante non solo per il sistema del Mare Adriatico Meridionale, ma anche per futuri sviluppi su scala più ampia. In questa prospettiva rientrano i nuovi use case di smart logistics, i servizi avanzati basati su intelligenza artificiale e le possibili estensioni del modello ad altri contesti portuali nazionali.

Con il progetto “Evoluzione della piattaforma GAIA”, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale compie dunque un salto di qualità strutturale, consolidando un modello di porto più efficiente, più sicuro, più interoperabile e più sostenibile, capace di rispondere alle esigenze del territorio e alle sfide della logistica del futuro.