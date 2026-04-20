Praticamente, sono nato a Chiancamasitto. Pasquale Tomaiuolo e quei tuffi che resistono al tempo

Monte Sant’Angelo, 19 aprile 2026. Il sole scende lentamente sul mare mentre la luce del tardo pomeriggio avvolge la costa in un’atmosfera sospesa. È domenica 19 aprile e a Chiancamasitto (o Spiaggia di Chianca Masitto), uno dei tratti più suggestivi del Gargano, la gente continua ad arrivare. Il tempo sembra rallentare tra scogli, insenature e il rumore costante delle onde. Dopo 11 chilometri di cammino dalla località Ciminiera, l’arrivo qui non è solo una tappa, ma un’esperienza che profuma di libertà e memoria.

È qui che si incontra Pasquale Tomaiuolo, 68 anni, volto e anima di questo luogo. «Siamo cresciuti qua, a Chianca Masitto», racconta, con quella naturalezza che appartiene a chi non ha mai davvero lasciato un posto. Il suo legame con questa costa nasce da bambino, quando insieme agli amici sfidava le regole e la paura dei genitori pur di raggiungere il mare. «Avevamo 7-8 anni. I genitori non volevano che venissimo a mare, ma noi scappavamo e venivamo qui lo stesso, a fare i tuffi». Un’infanzia fatta di corse sugli scogli, di acqua salata e di piccoli atti di ribellione che oggi si trasformano in racconti carichi di nostalgia.

Sessant’anni dopo, quel filo non si è mai spezzato. «Dal primo giugno io sono qui tutti i giorni», dice, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Chianca Masitto per lui non è una destinazione estiva, ma una casa a cielo aperto, un punto fermo che attraversa il tempo.

Tra i ricordi più vivi ce n’è uno che restituisce l’immagine di un Gargano ormai scomparso. «Il ricordo più bello è quando portavano gli animali a bagnare», spiega. Pecore e cavalli venivano condotti fino al mare per essere lavati nelle insenature. «Qui venivano i cavalli, mentre nelle altre insenature portavano le pecore. Dicevano: “andiamo a bagnare le pecore”». Scene che oggi sembrano lontanissime, ma che per anni hanno fatto parte della quotidianità. Una tradizione che, racconta Tomaiuolo, si è persa da oltre vent’anni, con i cambiamenti del territorio e la presenza sempre più diffusa di bagnanti e visitatori.

Eppure, nonostante la bellezza intatta, resta una nota amara. «Questa zona è bellissima, ma non abbiamo servizi», osserva con lucidità. Un problema che, secondo lui, si trascina da troppo tempo: «I problemi che c’erano 60 anni fa ci sono ancora oggi». Chianca Masitto, territorio del Comune di Monte Sant’Angelo, continua a vivere sospesa tra fascino naturale e mancanza di infrastrutture, in un equilibrio che rischia di penalizzare le sue potenzialità turistiche.

Tra gli scogli si arriva a Ripa di Cavalli, “ripdcavadd”, un punto che racchiude storie e significati. Qui, racconta Pasquale, venivano lavati i cavalli. Ed è qui che da bambino faceva un tuffo particolare insieme agli amici. Un gesto semplice, diventato nel tempo un rito personale. «Lo faccio tuttora», dice sorridendo. Sessant’anni dopo, quel tuffo non è solo un ricordo, ma una continuità viva, il segno di un legame che resiste.

Pasquale Tomaiuolo è ormai parte integrante di questo luogo. Un punto di riferimento per chi passa, per chi torna, per chi scopre per la prima volta questa costa. «Chi mi vuole trovare può venire qui», dice con semplicità. E poi aggiunge, con una punta di ironia: «Sono istruttore di tuffi… gratis». Una battuta che racchiude lo spirito autentico di Chianca Masitto, fatto di accoglienza spontanea e storie condivise.

Quando la sera cala davvero e il mare si fa più scuro, resta la sensazione di aver incontrato qualcosa che va oltre il paesaggio.