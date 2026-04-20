Si è conclusa domenica 19 aprile la tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale di Foggia, che ha coinvolto sindaci e consiglieri comunali chiamati al voto nel seggio unico allestito a Palazzo Dogana. Un appuntamento che ridisegna la rappresentanza politica dell’ente provinciale.

Tra i risultati più rilevanti spicca l’elezione di Raffaella Vene, consigliera comunale di San Severo, che risulta l’unica rappresentante della città eletta nel nuovo Consiglio provinciale, segnando così una presenza significativa per il territorio sanseverese.

La nuova composizione dell’assemblea evidenzia un equilibrio tra le diverse liste in competizione. Il Campo Largo per la Capitanata ottiene quattro seggi, con l’elezione di Angela Fazi (Orta Nova), Anna Rita Palmieri (Foggia), Mario Dal Maso (M5S Foggia) e Michele Merla, sindaco di San Marco in Lamis.

La civica del presidente “La Provincia sei tu” conquista tre seggi, con Lucia Caione, Antonello Di Paola e proprio Raffaella Vene. “Insieme per la Capitanata” si ferma a due eletti, così come Fratelli d’Italia che raddoppia la propria presenza con due consiglieri, mentre Forza Italia ottiene un solo seggio.

Le operazioni di voto si sono svolte dalle 8 alle 20 nella sala “Gabriele Consiglio” di Palazzo Dogana. Il sistema elettorale è stato di tipo indiretto, basato sul voto ponderato, che attribuisce un peso differenziato alle preferenze in base alla popolazione dei Comuni.

Il corpo elettorale era composto da 773 amministratori locali aventi diritto, mentre quattro Comuni commissariati (Candela, Lesina, San Giovanni Rotondo e Serracapriola) non hanno partecipato alla consultazione.

Nel complesso, il nuovo Consiglio provinciale sarà composto da rappresentanti di diverse aree politiche e amministrative della Capitanata, con una forte presenza di continuità: cinque consiglieri uscenti sono stati riconfermati, tra cui Dal Maso, Palmieri, Di Maio e Accettulli.

L’assemblea si prepara ora ad affrontare le prossime sfide istituzionali del territorio, tra rappresentanza politica e gestione delle principali questioni della provincia di Foggia.



Lo riporta lagazzettadisansevero.it.