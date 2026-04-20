Rignano Garganico si prepara ad accogliere il “Cunz – Gargano Food Fest”, l’evento dedicato alla valorizzazione della garganità tra enogastronomia, natura e intrattenimento, in programma dal 29 al 31 maggio 2026.

Il festival torna con una nuova edizione che promette di unire sapori tipici, tradizioni locali e musica dal vivo, trasformando il borgo del Gargano in un punto di riferimento per appassionati di cucina e cultura del territorio.

Per tre giorni, il centro del paese sarà animato da stand gastronomici, iniziative culturali e momenti di spettacolo, in un percorso esperienziale pensato per far conoscere e riscoprire le eccellenze culinarie e identitarie del Gargano.

L’evento si conferma così come un appuntamento atteso, capace di richiamare visitatori e turisti, offrendo un mix di gusto, convivialità e intrattenimento nel cuore del territorio garganico.

Lo riporta civico93.it.