VENETO – «Ogni sera spero di morire nel sonno». È un appello drammatico, diretto, privo di enfasi ma carico di sofferenza, quello lanciato da Roberto, 67 anni, malato di un tumore incurabile al cervello, che chiede di poter accedere al fine vita in Italia e di morire «con dignità» nella propria casa.

Il suo video, diffuso sabato 18 aprile dall’Associazione Luca Coscioni sul proprio canale YouTube, arriva dopo il secondo diniego ricevuto dall’Asl, che ha escluso la possibilità di accesso al suicidio medicalmente assistito per la mancanza di uno dei quattro requisiti previsti oggi dalla normativa, in particolare la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.

Roberto vive in Veneto e convive da vent’anni con un glioma, un tumore cerebrale che oggi si è aggravato in modo irreversibile. Ha deciso di uscire dall’anonimato e rendere pubblica la sua storia per chiedere allo Stato di riconoscergli il diritto a scegliere.

Nel video si rivolge alle istituzioni con parole semplici e nette: «Ho un tumore al cervello incurabile che si propaga sempre più velocemente. Da un momento all’altro potrebbe provocare un ictus. Potrei perdere la vista, la parola, la capacità di muovere le braccia e le gambe. Purtroppo non c’è possibilità di cura».

La sua condizione clinica, spiega, è destinata a peggiorare. «La mattina faccio fatica ad alzarmi dal letto», racconta, spiegando di aver chiesto di essere aiutato a morire prima che la malattia renda la sua vita del tutto insopportabile.

Roberto aveva presentato una prima richiesta alla sua azienda sanitaria nell’ottobre del 2024, chiedendo la verifica delle condizioni previste dalla sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale, che ha aperto in Italia alla non punibilità in alcuni casi del suicidio assistito.

Dopo oltre cinque mesi, nel maggio 2025, era arrivato un primo diniego. In seguito al peggioramento del quadro clinico e dopo aver rifiutato un intervento chirurgico ritenuto troppo rischioso e senza garanzie concrete di beneficio, il 67enne ha presentato una nuova richiesta di rivalutazione, assistito dal collegio legale dell’Associazione Luca Coscioni, coordinato dall’avvocata Filomena Gallo.

Anche questa seconda istanza, però, ha avuto esito negativo.

«In Svizzera sono pronti ad aiutarmi»

Di fronte allo stallo italiano, Roberto ha deciso di guardare alla Svizzera, dove il suicidio assistito è consentito. Ma il suo desiderio resta un altro: «In Svizzera sono pronti ad aiutarmi, ma preferirei morire a casa mia».

Una frase che concentra il senso più profondo del suo appello: non solo la richiesta di poter scegliere, ma anche quella di poterlo fare nel proprio Paese, nel proprio ambiente, senza essere costretto a lasciare l’Italia per ottenere ciò che ritiene un diritto legato alla dignità personale.

«Credo che una prognosi infausta come la mia debba essere un requisito sufficiente per avere l’aiuto del mio sistema sanitario. È una questione di dignità», afferma.

Per l’Associazione Luca Coscioni, il caso di Roberto dimostra ancora una volta la necessità di una legge nazionale più ampia e chiara sul fine vita.

«Il caso di Roberto dimostra la necessità di una legge che ampli i diritti delle persone nel fine vita, come la nostra legge di iniziativa popolare per l’eutanasia legale», dichiarano Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente segretaria nazionale e tesoriere dell’associazione.

Secondo i due esponenti, il testo di legge proposto dal Governo restringerebbe ulteriormente l’accesso, escludendo il Servizio sanitario nazionale dal percorso di fine vita e limitando il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale ai soli trattamenti sostitutivi di funzioni vitali. Una lettura che, sostengono, si porrebbe in contrasto con quanto indicato dalla Corte costituzionale.

«In questo modo – osservano – si ignorano le sofferenze reali dei malati e si introduce una discriminazione basata sulle modalità della malattia, anziché sulla condizione clinica e sulla volontà della persona».

Il video di Roberto arriva al termine di due settimane di mobilitazione promosse dall’associazione in oltre cento piazze italiane. Contestualmente, la Luca Coscioni ha rilanciato la raccolta firme online per chiedere alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di lasciare al Parlamento piena libertà di discutere una legge che garantisca realmente la libertà di scelta sul fine vita, a partire dalla proposta di legge di iniziativa popolare sull’eutanasia legale.

La vicenda del 67enne veneto riporta così al centro del dibattito pubblico uno dei temi più delicati e divisivi degli ultimi anni: il diritto a decidere come e quando porre fine a sofferenze ritenute ormai insostenibili, in un quadro normativo che continua a lasciare molte persone sospese tra dolore, burocrazia e incertezza. Lo riporta leggo.it