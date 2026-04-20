MANFREDONIA – Due giornate al termine e una zona caldissima della classifica ancora tutta da definire. Nel girone di Serie D, la corsa salvezza resta apertissima, con diverse squadre raccolte in pochi punti e il Manfredonia pienamente coinvolto nella lotta per evitare i playout o, quantomeno, per conquistare una posizione più favorevole.

Al momento, la situazione vede il Real Normanna al decimo posto con 40 punti, seguito da Francavilla FC, Manfredonia e Sarnese a quota 39. Subito dietro c’è il Nola con 38 punti, mentre più staccata l’Heraclea a 35. In piena zona playout il Pompei, fermo a 28, con il Ferrandina a 27 e la Real Acerrana già retrocessa con 14 punti.

La situazione attuale in zona playout

Se il campionato finisse oggi, non si disputerebbe lo spareggio tra Sarnese e Pompei. Il motivo è legato al regolamento: tra la tredicesima e la sedicesima classificata ci sono infatti più di 7 punti di distacco, margine che annullerebbe il playout condannando direttamente alla retrocessione la squadra peggio piazzata.

Dettaglio non secondario anche per il Manfredonia, appaiato alla Sarnese a quota 39 ma avanti in classifica virtuale per via degli scontri diretti favorevoli. Un elemento che potrebbe avere un peso decisivo nella volata finale.

Una corsa apertissima

La lotta salvezza resta dunque estremamente incerta. Il Real Normanna, attualmente decimo, non può ancora considerarsi al sicuro. Discorso analogo per Francavilla FC e Manfredonia, entrambe a 39 punti ma ancora pienamente coinvolte in una classifica cortissima. Più delicata la posizione del Nola, che con 38 punti rischia di scivolare ulteriormente, mentre l’Heraclea è chiamata a un finale quasi perfetto per evitare guai.

Molto complicata, invece, la situazione del Pompei, che oltre a dover recuperare terreno deve anche ridurre il gap dalla tredicesima per rendere possibile il playout. Ancora più difficile la missione del Ferrandina, mentre per la Real Acerrana è già arrivata la matematica retrocessione.

Le prossime partite

Il calendario delle ultime due giornate sarà determinante e propone incroci pesanti, alcuni dei quali potrebbero incidere direttamente sugli equilibri della zona calda.

Real Normanna (40 punti): Fasano, Gravina

Francavilla FC (39): Sarnese, Afragolese

Manfredonia (39): Fidelis Andria, Acerrana

Sarnese (39): Francavilla FC, Virtus Francavilla

Nola (38): Paganese, Martina

Heraclea (35): Martina, Ferrandina

Pompei (28): Virtus Francavilla, Fidelis Andria

Per il Manfredonia saranno due gare decisive: prima il confronto con la Fidelis Andria, poi la sfida contro l’Acerrana, già retrocessa. Sei punti che potrebbero valere la salvezza diretta, ma molto dipenderà anche dai risultati delle rivali.

In casa sipontina, la sensazione è che il destino sia ancora tutto nelle proprie mani. Con due partite da affrontare e una classifica così corta, ogni punto può fare la differenza tra salvezza diretta, playout o rischio di scivolare in una posizione più pericolosa. La corsa è apertissima, e in questo finale di stagione il Manfredonia dovrà dimostrare nervi saldi e concretezza. Novanta minuti alla volta, con un solo obiettivo: tenersi stretta la Serie D.

A cura di Michele Solatia.