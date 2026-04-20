Edizione n° 6041

BALLON D'ESSAI

SUPERSTRADA GARGANO // Superstrada nel Parco del Gargano, è polemica: «Costosa e inutile»
19 Aprile 2026 - ore  10:35

CALEMBOUR

BAMBOLA FRIGO // Bambola in un frigo abbandonato scambiata per un cadavere: allarme rientrato in Puglia
19 Aprile 2026 - ore  09:38

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Salvezza D: è bagarre playout, il Manfredonia si gioca tutto nelle ultime due giornate

MANFREDONIA GIORNATE Salvezza D: è bagarre playout, il Manfredonia si gioca tutto nelle ultime due giornate

Nel girone di Serie D, la corsa salvezza resta apertissima, con diverse squadre raccolte in pochi punti e il Manfredonia pienamente coinvolto nella lotta per evitare i playout

Salvezza D: è bagarre playout, il Manfredonia si gioca tutto nelle ultime due giornate

Nardò-Manfredonia 2-0 - PH: Lucia Melcarne - Fonte Immagine: Facebook, Manfredonia Calcio 1932

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
20 Aprile 2026
Manfredonia // Sport //

MANFREDONIA – Due giornate al termine e una zona caldissima della classifica ancora tutta da definire. Nel girone di Serie D, la corsa salvezza resta apertissima, con diverse squadre raccolte in pochi punti e il Manfredonia pienamente coinvolto nella lotta per evitare i playout o, quantomeno, per conquistare una posizione più favorevole.

Al momento, la situazione vede il Real Normanna al decimo posto con 40 punti, seguito da Francavilla FC, Manfredonia e Sarnese a quota 39. Subito dietro c’è il Nola con 38 punti, mentre più staccata l’Heraclea a 35. In piena zona playout il Pompei, fermo a 28, con il Ferrandina a 27 e la Real Acerrana già retrocessa con 14 punti.

La situazione attuale in zona playout
Se il campionato finisse oggi, non si disputerebbe lo spareggio tra Sarnese e Pompei. Il motivo è legato al regolamento: tra la tredicesima e la sedicesima classificata ci sono infatti più di 7 punti di distacco, margine che annullerebbe il playout condannando direttamente alla retrocessione la squadra peggio piazzata.

Dettaglio non secondario anche per il Manfredonia, appaiato alla Sarnese a quota 39 ma avanti in classifica virtuale per via degli scontri diretti favorevoli. Un elemento che potrebbe avere un peso decisivo nella volata finale.

Una corsa apertissima
La lotta salvezza resta dunque estremamente incerta. Il Real Normanna, attualmente decimo, non può ancora considerarsi al sicuro. Discorso analogo per Francavilla FC e Manfredonia, entrambe a 39 punti ma ancora pienamente coinvolte in una classifica cortissima. Più delicata la posizione del Nola, che con 38 punti rischia di scivolare ulteriormente, mentre l’Heraclea è chiamata a un finale quasi perfetto per evitare guai.

Molto complicata, invece, la situazione del Pompei, che oltre a dover recuperare terreno deve anche ridurre il gap dalla tredicesima per rendere possibile il playout. Ancora più difficile la missione del Ferrandina, mentre per la Real Acerrana è già arrivata la matematica retrocessione.

Le prossime partite
Il calendario delle ultime due giornate sarà determinante e propone incroci pesanti, alcuni dei quali potrebbero incidere direttamente sugli equilibri della zona calda.

Real Normanna (40 punti): Fasano, Gravina
Francavilla FC (39): Sarnese, Afragolese
Manfredonia (39): Fidelis Andria, Acerrana
Sarnese (39): Francavilla FC, Virtus Francavilla
Nola (38): Paganese, Martina
Heraclea (35): Martina, Ferrandina
Pompei (28): Virtus Francavilla, Fidelis Andria

Per il Manfredonia saranno due gare decisive: prima il confronto con la Fidelis Andria, poi la sfida contro l’Acerrana, già retrocessa. Sei punti che potrebbero valere la salvezza diretta, ma molto dipenderà anche dai risultati delle rivali.

In casa sipontina, la sensazione è che il destino sia ancora tutto nelle proprie mani. Con due partite da affrontare e una classifica così corta, ogni punto può fare la differenza tra salvezza diretta, playout o rischio di scivolare in una posizione più pericolosa. La corsa è apertissima, e in questo finale di stagione il Manfredonia dovrà dimostrare nervi saldi e concretezza. Novanta minuti alla volta, con un solo obiettivo: tenersi stretta la Serie D.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO