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MERLA CONSIGLIERE San Marco in Lamis: Michele Merla eletto consigliere provinciale

Il risultato conferma una composizione frammentata, con il Campo Largo per la Capitanata che si afferma come primo schieramento

San Marco in Lamis: Michele Merla eletto consigliere provinciale

San Marco in Lamis: Michele Merla eletto consigliere provinciale - Fonte Immagine: sanmarcoinlamis.eu

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Aprile 2026
Foggia // Manfredonia //

Si è concluso poco prima della mezzanotte lo spoglio delle schede per il rinnovo del Consiglio provinciale di Foggia, che ha ridisegnato gli equilibri politici all’interno dell’ente. Il risultato conferma una composizione frammentata, con il Campo Largo per la Capitanata che si afferma come primo schieramento.

La coalizione del Campo Largo elegge quattro consiglieri provinciali, tra cui Michele Merla, sindaco di San Marco in Lamis, insieme ad Angela Fazi (Orta Nova), Anna Rita Palmieri (Foggia) e Mario Dal Maso (M5S Foggia). Merla, espressione del Partito Democratico, entra quindi nell’assise provinciale dopo il voto.

La civica del presidente “La Provincia sei tu” ottiene tre seggi, confermando il risultato del 2024, mentre “Insieme per la Capitanata” si ferma a due eletti. Fratelli d’Italia raddoppia la propria rappresentanza arrivando a due seggi, mentre Forza Italia ottiene un solo consigliere.

Il nuovo assetto del Consiglio provinciale di Foggia evidenzia quindi un equilibrio politico ancora articolato, con una distribuzione dei seggi che riflette la presenza di più aree e sensibilità all’interno dell’ente.

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.

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