Nuovo episodio di vandalismo con simboli nazifascisti a San Severo, dove la sezione locale dell’ANPI segnala la presenza di svastiche, fasci littori e scritte riconducibili all’ideologia fascista sui muri della scuola “E. De Amicis”, situata in una zona centrale della città.

Secondo quanto denunciato, oltre alle svastiche e alle consuete “firme”, sarebbero comparsi anche un fascio littorio, un simbolo simile a una fiamma e una scritta non chiaramente leggibile, ma ritenuta dagli attivisti potenzialmente significativa. Negli anni precedenti episodi simili si erano verificati su altri edifici cittadini, tra cui le pareti di Corso Gramsci.

L’ANPI sottolinea come nel mese di aprile si siano moltiplicate segnalazioni analoghe in diverse scuole pugliesi e anche nei pressi di sedi sindacali, evidenziando un fenomeno che non sarebbe isolato. Secondo l’associazione, la presenza di questi simboli non può essere ridotta a semplici “ragazzate”, ma indicherebbe invece una dinamica più organizzata.

Nel comunicato si evidenzia inoltre che la recinzione dei lavori in piazza Cavallotti avrebbe potuto facilitare azioni non immediatamente visibili. L’associazione richiama l’attenzione sul contesto sociale, parlando di disagio e difficoltà economiche che potrebbero alimentare fenomeni di questo tipo.

La sezione ANPI di San Severo lancia un appello alle istituzioni: condanna netta e interventi concreti per isolare ogni forma di apologia del fascismo, invitando amministrazione comunale e forze democratiche a prendere posizione.

Nel documento viene richiamata anche una frase attribuita a Sandro Pertini: “il fascismo – e il nazismo – non sono un opinione … sono un reato”, per ribadire la posizione antifascista dell’associazione e il richiamo ai principi costituzionali.

L’ANPI auspica inoltre la rimozione delle scritte entro il 25 aprile e un approfondimento investigativo da parte delle forze dell’ordine, ricordando episodi simili già avvenuti in passato in città.

Infine, l’associazione invita cittadini, scuole, associazioni e forze politiche a partecipare alle celebrazioni del 25 Aprile 2026, con uno spirito di festa e memoria, sottolineando il valore della Pace e del rifiuto di ogni forma di guerra e ideologia totalitaria.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.