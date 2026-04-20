San Severo, tensioni in maggioranza. Flammia: "Serve programmazione e trasparenza"

Clima politico incerto a San Severo alla vigilia della festa patronale della Madonna del Soccorso, tra tensioni interne alla maggioranza e ritardi nell’organizzazione del programma ufficiale degli eventi. Una situazione che sta alimentando discussioni e perplessità sia sul piano politico che tra cittadini e operatori del territorio.

Secondo quanto riportato da alcune ricostruzioni giornalistiche, all’interno della maggioranza comunale sarebbero emerse nuove frizioni legate anche alle recenti elezioni provinciali, con particolare riferimento alla candidatura della consigliera Daniela Vassallo, che non avrebbe raccolto una convergenza piena da parte dell’intero schieramento. Elementi che, sempre secondo le stesse fonti, evidenzierebbero una fase di equilibrio politico non ancora del tutto stabilizzato.

Parallelamente, cresce l’attenzione sul fronte organizzativo della festa patronale, uno degli appuntamenti più importanti per la città sia sul piano religioso che economico. A pochi giorni dall’avvio delle celebrazioni, infatti, non è ancora stato diffuso un programma completo e dettagliato degli eventi, creando incertezza tra residenti e visitatori.

Particolare attenzione è rivolta all’assessorato alla Cultura, guidato dal vicesindaco Anna Paola Giuliani, chiamato a definire nel dettaglio la macchina organizzativa. Proprio su questo aspetto si concentra il dibattito pubblico, con valutazioni critiche sull’efficienza e sui tempi della programmazione amministrativa, ritenuti fondamentali per la riuscita dell’evento.

Il confronto politico, al momento, si sviluppa soprattutto attraverso indiscrezioni e letture esterne, segno di una fase ancora in evoluzione nei rapporti interni alla maggioranza.

A sottolineare la necessità di un cambio di passo è Marco Flammia, segretario provinciale di Puglia Popolare: “Serve programmazione e trasparenza”, un richiamo alla necessità di garantire chiarezza e organizzazione in vista di un appuntamento centrale per l’identità della città.

In attesa degli sviluppi politici e della definizione del programma ufficiale, dalla città arriva una richiesta condivisa: assicurare una gestione puntuale e trasparente della festa patronale, evento simbolo della tradizione e della vita sociale sanseverese.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it.