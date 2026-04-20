Foggia, 20 aprile 2026. Con recente provvedimento, il Tribunale di Foggia ha dichiarato la nullità della deliberazione del 20 ottobre 2013 con cui era stata costituita la cosiddetta “gestione parti comuni” del villaggio Sciale degli Zingari, nel Comune di Manfredonia, nonché della successiva decisione consiliare del 1° novembre 2013 con cui era stato nominato l’amministratore. La decisione è contenuta nella sentenza firmata dal giudice onorario Francesca Siciliani e depositata il 13 aprile 2026.

La causa era stata promossa nel 2014 da alcuni proprietari di unità immobiliari del villaggio, anche nella qualità di rappresentanti di lotto, che avevano impugnato gli atti adottati nell’autunno del 2013 sostenendone la nullità o, in subordine, l’annullabilità. Secondo la loro ricostruzione, quelle decisioni erano state assunte da un gruppo di proprietari autoconvocatisi e autodefinitisi “gestione parti comuni”, in sovrapposizione al preesistente supercondominio e ai relativi organi, senza il rispetto delle regole previste in materia di convocazione, formazione della volontà assembleare e nomina dell’amministratore.

Nel corso del giudizio, il convenuto aveva contestato integralmente la domanda. In via preliminare aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva degli attori, sostenendo che non avessero provato né la qualità di rappresentanti di lotto né l’autorizzazione assembleare a impugnare. Nel merito aveva invece difeso la legittimità della gestione separata delle parti comuni, richiamando la disciplina negoziale derivante dagli atti di acquisto originari e sostenendo che la delibera del 20 ottobre 2013 fosse stata adottata correttamente dai proprietari o rappresentanti. Aveva inoltre sostenuto che le successive deliberazioni avessero di fatto superato gli atti impugnati, determinando la cessazione della materia del contendere.

Il Tribunale ha però ritenuto fondata la tesi degli attori, partendo da una questione preliminare: la qualificazione giuridica dell’assetto organizzativo del villaggio e del soggetto legittimato a gestire le parti comuni. Sulla base della documentazione prodotta e dei precedenti richiamati dalle parti, il giudice ha ritenuto preferibile ricondurre il complesso immobiliare al modello del supercondominio, con conseguente applicazione della relativa disciplina.

Nella sentenza si evidenzia che il villaggio è composto da una pluralità di lotti condominiali, ville, case e strutture insistenti su un complesso dotato di strade, impianti, illuminazione, rete idrica e fognaria, depuratore, aree verdi e altri beni e servizi comuni: elementi che, secondo il Tribunale, integrano una tipica struttura supercondominiale. In questo quadro viene richiamata anche l’assemblea generale del 10 agosto 2012, nella quale i proprietari avevano approvato rendiconto e preventivo e nominato un amministratore del supercondominio, confermandone così l’esistenza di fatto.

La decisione ripercorre inoltre diversi precedenti giudiziari maturati negli anni sulla medesima vicenda, tra cui sentenze del Tribunale di Foggia, del Giudice di pace di Manfredonia e della Corte di cassazione. In particolare, la Cassazione, con la sentenza n. 25077 del 22 agosto 2022, aveva già affermato che nella vicenda del villaggio non vi era stata successione da un ente a un altro, ma soltanto l’avvicendamento del rappresentante dello stesso soggetto sostanziale, individuato appunto nel supercondominio.

Da questa premessa il Tribunale fa discendere la valutazione centrale del caso: non si trattava soltanto di verificare eventuali irregolarità nella convocazione dell’assemblea del 20 ottobre 2013, ma di stabilire se quell’organismo avesse o meno il potere di sostituirsi agli organi del supercondominio nella gestione delle parti comuni. La risposta del giudice è negativa. Dall’esame degli atti, infatti, emerge che l’assemblea del 20 ottobre 2013 si presentava espressamente come riunione autoconvocata dei rappresentanti di lotti, ville, unità singole e commerciali, con all’ordine del giorno anche la nomina dell’amministratore delle parti comuni, la costituzione di una nuova assemblea di gestione e la nomina dei consiglieri.

Secondo il Tribunale, tale assetto non costituiva una fisiologica prosecuzione dell’organizzazione supercondominiale già esistente, ma si poneva in posizione concorrente e sovrapposta rispetto a essa. La sentenza richiama anche il fatto che, dopo il fallimento di precedenti assemblee, fosse stato attivato il rimedio giudiziale previsto dall’articolo 1129 del Codice civile per la nomina dell’amministratore del supercondominio: circostanza che, per il giudice, dimostra come il mancato raggiungimento della maggioranza non legittimasse la creazione di un organismo alternativo, ma imponesse piuttosto il ricorso all’autorità giudiziaria.

Da qui la conclusione sulla natura del vizio. Il Tribunale distingue infatti tra semplici irregolarità procedurali, che avrebbero potuto determinare l’annullabilità, e carenza di potere dell’organo deliberante rispetto all’oggetto della decisione. In questo caso, secondo la sentenza, gli atti del 20 ottobre e del 1° novembre 2013 non provenivano dall’assemblea del supercondominio legittimata a regolare la gestione unitaria delle parti comuni, ma da un organismo autoconvocato che aveva dato vita a un assetto amministrativo parallelo. Proprio questa radicale mancanza di potere ha portato il giudice a qualificare il vizio in termini di nullità.

Respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Il Tribunale osserva che gli attori erano stati comunque considerati dalla controparte soggetti rilevanti nell’ambito della gestione e delle convocazioni, e che, soprattutto, una volta accertato che gli atti impugnati provenivano da un organismo concorrente e non legittimato, non poteva negarsi ai proprietari coinvolti l’interesse e la legittimazione a chiederne l’accertamento dell’invalidità.

Parimenti rigettata l’eccezione di cessazione della materia del contendere. Il convenuto aveva sostenuto che successive deliberazioni, adottate a partire dal luglio 2014, avessero sostituito quelle impugnate. Ma il Tribunale rileva che tale effetto presuppone una nuova deliberazione proveniente da un organo legittimato e realmente idonea a eliminare il contrasto tra le parti. Nel caso in esame, invece, la stessa legittimazione della “gestione parti comuni” e dei suoi organi restava il punto controverso.

Nel dispositivo, il Tribunale di Foggia ha quindi dichiarato la nullità della deliberazione del 20 ottobre 2013 e della successiva decisione consiliare del 1° novembre 2013, ha rigettato le eccezioni sollevate dal convenuto e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore degli attori. La liquidazione è stata fissata in 10.860 euro per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato pari a 450 euro, spese generali al 15 per cento, Iva e Cpa come per legge.