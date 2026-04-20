Tra rucola, Chiancamasitto e Cala delle Fragole: il Gargano che non ti aspetti (III)

Domenica 19 aprile, terza tappa de “Il bello, il buono e il Gargano” (Corsa e real, macché filtri e cartoline) di Giuseppe de Filippo e Daniele Catalano.

Terza tappa del viaggio attraverso il territorio del Gargano, un percorso intenso e ricco di incontri che ha coperto quasi 19 chilometri.

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La giornata è partita dalla località Ciminiera, raccogliendo rucola e osservando i papaveri con Cristiano Romani. Poi: Chianca Masitto, prima tappa significativa del tragitto, per poi proseguire verso località suggestive verso Cala delle Fragole. Un percorso che ha attraversato zone interne, lontane dal mare, offrendo uno spaccato autentico della vita e dei paesaggi del territorio.

Ospite speciale della giornata è stato Pasquale Tomaiuolo, originario dell’area, dal primo giugno di ogni anno (da 60 a d oggi) presente sulla bellissima spiaggia nel territorio di Monte Sant’Angeglo.

Dopo aver completato il giro, il rientro è avvenuto in direzione Contrada Chiusa dei Santi, punto simbolico della chiusura della tappa.

La giornata si è conclusa in serata, intorno alle 20:10, dopo un itinerario particolarmente impegnativo ma ricco di emozioni e contenuti. (III – CONTINUA)