Edizione n° 6042

BALLON D'ESSAI

ESTRADATO ROMENO // Aggressione a Cicalone, estradato dalla Finlandia un 39enne romeno
20 Aprile 2026 - ore  10:34

CALEMBOUR

PROGETTO VEGAN // Foggia, Labrador trovata ferita e poi morta: esposto di Attivismo by Progetto Vegan, chiesto accesso agli atti
20 Aprile 2026 - ore  10:40

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Tra rucola, Chiancamasitto e Cala delle Fragole: il Gargano che non ti aspetti (III)

"IL BELLO, IL BUONO E IL GARGANO" - III Tra rucola, Chiancamasitto e Cala delle Fragole: il Gargano che non ti aspetti (III)

"Il bello, il buono e il Gargano" (Corsa e real, macchè filtri e cartoline) - III tappa

Tra rucola, Chiancamasitto e Cala delle Fragole: il Gargano che non ti aspetti (III)

Tra rucola, Chiancamasitto e Cala delle Fragole: il Gargano che non ti aspetti (III)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
20 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

Domenica 19 aprile, terza tappa de “Il bello, il buono e il Gargano” (Corsa e real, macché filtri e cartoline) di Giuseppe de Filippo e Daniele Catalano.

Terza tappa del viaggio attraverso il territorio del Gargano, un percorso intenso e ricco di incontri che ha coperto quasi 19 chilometri.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da StatoQuotidiano (@statoquotidiano)

La giornata è partita dalla località Ciminiera, raccogliendo rucola e osservando i papaveri con Cristiano Romani. Poi: Chianca Masitto, prima tappa significativa del tragitto, per poi proseguire verso località suggestive verso Cala delle Fragole. Un percorso che ha attraversato zone interne, lontane dal mare, offrendo uno spaccato autentico della vita e dei paesaggi del territorio.

Ospite speciale della giornata è stato Pasquale Tomaiuolo, originario dell’area, dal primo giugno di ogni anno (da 60 a d oggi) presente sulla bellissima spiaggia nel territorio di Monte Sant’Angeglo.

Dopo aver completato il giro, il rientro è avvenuto in direzione Contrada Chiusa dei Santi, punto simbolico della chiusura della tappa.

La giornata si è conclusa in serata, intorno alle 20:10, dopo un itinerario particolarmente impegnativo ma ricco di emozioni e contenuti. (III – CONTINUA)

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. (Mark Twain)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO