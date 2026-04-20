PARMA – Doveva essere una normale compravendita online, si è trasformata in una truffa ben orchestrata. Vittima del raggiro un 28enne della provincia di Parma, che ha venduto la propria auto per 26mila euro senza ricevere mai il pagamento. Dietro il colpo, secondo quanto ricostruito, una coppia che ha messo in atto un copione collaudato, riuscendo a ottenere il veicolo e a rivenderlo nel giro di pochi giorni.

Tutto parte da un annuncio pubblicato su un noto sito di compravendita. Dopo poche ore arriva la telefonata di una donna interessata all’acquisto. La trattativa procede senza intoppi e si arriva rapidamente a un accordo: pagamento tramite bonifico urgente e ritiro dell’auto di persona.

Un passaggio che, almeno all’apparenza, segue le normali dinamiche di una vendita tra privati.

L’appuntamento viene fissato nel parcheggio di un supermercato a Fontanellato. La donna si presenta insieme a un uomo, presentato come il marito. Dopo un breve giro di prova, arriva il momento decisivo. L’uomo mostra sul cellulare la schermata di un bonifico definito «urgente e irrevocabile». Anche la banca, contattata, conferma l’operazione, specificando però che l’accredito sarebbe avvenuto entro tre giorni. Le parti si spostano quindi in un’agenzia di pratiche auto a Parma, dove vengono firmati i documenti per il passaggio di proprietà. Il 28enne paga anche le spese del pre-passaggio, poi consegna chiavi e libretto. L’auto, a quel punto, sparisce.

Dopo pochi giorni arriva la doccia fredda: il bonifico viene revocato. La donna ricontatta il venditore, parlando di un errore e proponendo un nuovo incontro, questa volta nel Ravennate, per saldare in contanti. Ma all’indirizzo indicato nessuno sa nulla: ad aprire la porta è un’anziana, estranea alla vicenda. Non è il primo caso: altri truffati, prima di lui, si erano presentati nello stesso luogo.

Quando il 28enne prova a rimediare, è ormai troppo tardi. L’auto è già stata rivenduta per 15mila euro, ben al di sotto del valore di mercato.

L’ultimo contatto con i truffatori lascia pochi dubbi. Dall’altro capo del telefono una voce ammette: «Ti abbiamo truffato, è il nostro lavoro».

Le indagini dei Carabinieri di Fontanellato, attraverso verifiche bancarie e incrocio dei dati, hanno portato all’identificazione di un 23enne dell’Est Europa, già noto per episodi simili. Per lui è scattata la denuncia alla Procura. Secondo gli investigatori, il piano era studiato nei minimi dettagli: dal finto bonifico alla rivendita immediata del veicolo, utile a far perdere rapidamente le tracce.Il caso evidenzia ancora una volta come le truffe legate alle vendite online siano sempre più sofisticate e difficili da individuare. Il consiglio degli inquirenti è quello di non consegnare mai beni di valore prima dell’effettivo accredito del pagamento, evitando di fidarsi di schermate o conferme non definitive.

Una disattenzione che, in questo caso, è costata un’auto e 26mila euro. Lo riporta leggo.it