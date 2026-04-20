Venerdì Santo sul Gargano, lungo la via Micaelica il cammino tra fede, silenzio e meraviglia

Prima tappa del format “Il bello, il buono e il Gargano” con Giuseppe de Filippo e Daniele Catalano. Un viaggio autentico, senza filtri, tra i luoghi più suggestivi della montagna sacra.

C’è un Gargano che non ha bisogno di effetti speciali, né di cartoline ritoccate. Un Gargano che si racconta da solo, passo dopo passo, nel silenzio della pietra, nel vento che attraversa i sentieri, nella luce che accarezza i profili della montagna. È da qui che prende il via “Il bello, il buono e il Gargano”, il nuovo programma firmato Stato Quotidiano, un racconto in corsa, in presa diretta, autentico, reale: macché filtri e cartoline.

La prima tappa coincide con una giornata dal forte valore spirituale e simbolico: il Venerdì Santo, giorno in cui l’Italia si raccoglie nei riti popolari e liturgici della commemorazione della passione e della morte di Gesù Cristo. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce il cammino raccontato da Giuseppe de Filippo, con le riprese e le immagini di Daniele Catalano, lungo la strada provinciale che conduce verso Monte Sant’Angelo, nel cuore di uno dei territori più affascinanti di Puglia.

Il percorso si snoda tra alcuni dei luoghi più evocativi del Gargano, in una dimensione che unisce spiritualità, paesaggio e memoria. Siamo lungo la via Micaelica, l’antico itinerario che lega idealmente Roma a Monte Sant’Angelo, meta nei secoli di pellegrini, viandanti e fedeli diretti al santuario di San Michele Arcangelo.

Dopo circa nove chilometri di cammino, il racconto si ferma in una delle tappe più suggestive dell’intero tragitto. Alle spalle, la presenza simbolica di San Michele; intorno, una natura che si impone con una bellezza quasi indescrivibile. Il Gargano, qui, mostra uno dei suoi volti più intensi, più veri, più emozionanti.

È un paesaggio che supera le parole. Un luogo che non si lascia raccontare facilmente, perché chiede di essere vissuto. La sensazione, netta, è quella di trovarsi davanti a qualcosa che va oltre la semplice bellezza: un’esperienza profonda, fatta di respiro, fatica, contemplazione.

Tra i punti più straordinari di questa prima tappa c’è la vallata della Ciminiera, definita nel racconto come uno dei posti più belli mai visti sul Gargano. Un angolo di territorio capace di restituire tutta la forza scenica e spirituale di questa montagna, in un intreccio perfetto tra natura e senso del sacro.

Qui si chiude il racconto di questo breve tratto di viaggio lungo la via Micaelica, ma non il cammino. Perché il senso più autentico del percorso è proprio questo: andare avanti. Continuare. Cercare nel paesaggio non solo la bellezza, ma anche un significato.

Con questa prima tappa, “Il bello, il buono e il Gargano” si presenta per ciò che vuole essere: un racconto sincero del territorio, fatto di passi veri, immagini vere, emozioni vere. Un invito a riscoprire il Gargano nella sua essenza più pura.

E allora, da questo sentiero immerso nella meraviglia, arriva anche un messaggio semplice e sentito: gli auguri di una Santa Pasqua a tutti. (I – fine).

Conduce: Giuseppe de Filippo

Videomaker: Daniele Catalano