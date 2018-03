D’Isita: “Ok da Riccardi, presto a Manfredonia la raccolta porta a porta”

Di:

Manfredonia – “SEI tu che hai la differenza”. Si svolgerà il prossimo sabato 28 maggio alle 18 e 30 presso il Luc di Manfredonia una conferenza dibattito sulle buone pratiche di gestione dei rifiuti ai fini dello smaltimento e del recupero di energia.“L’organizzazione della conferenza non è stata semplice – dice Gianfranco D’Isita, fra i promotori dei comitati spontanei contro gli inceneritori in Capitanata ( Focus inceneritore Marcegaglia ) – Si tratterà probabilmente della conferenza più importante che negli ultimi anni abbiamo organizzato a Manfredonia. Dopo il benestare del sindaco Riccardi molto probabilmente partiremo con il progetto della raccolta porta a porta nella nostra città, con i fondi CONAI massi a disposizione da ERICA nella persona di Roberto Cavallo che sono serviti per elaborare i dati e per costruire il progetto”.– Previsti gli interventi nella conferenza del 28 maggio didal 2007 Assessore all’ambiente del Comune di Capannori, il primo comune in Italia ad aver aderito alla strategia internazionale “Rifiuti Zero”. Ciacci è membro del consiglio direttivo dell’Associazione dei comuni virtuosi, Presidente della Rete Italiana dei Compostatori e del direttivo nazionale del Coordinamento enti locali Agende 21 per Kyoto. E’ stato membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Ato rifiuti della Provincia di Lucca, del direttivo nazionale dell’Associazione Mani Tese, e del direttivo nazionale del Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull’Acqua, nonché coordinatore del Tavolo lucchese Acqua, coordinamento di associazioni, comitati e cittadini per la difesa dell’acqua pubblica. Laureando al Corso di Economia dello sviluppo e cooperazione internazionale all’Università di Firenze. Ha svolto attività di cooperazione in molti Paesi del Sud del mondo, lavorando in Guatemala per l’Agenzia per lo sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP).Fra gli altri interventi quello diha lavorato come consulente per la regione Piemonte nell’ambito della* rete regionale di servizi per l’educazione ambientale. Nel novembre del 1996 fonda insieme ad altre 15 persone ERICA (http://www.cooperica.it/). Nel 2001 è stato nominato valutatore esperto per la commissione europea dalla direzione generale ricerca. Dal dicembre 2002 diventa presidente di AICA (Associazione internazionale per la comunicazione ambientale). Dal giugno del 2003 è membro del consiglio direttivo di ACRR (Association cities and regions for recycling). Dovrebbero presenziare anche il sindaco Riccardi l’assessore all’ambiente regionale.Redazione Stato, riproduzione riservata