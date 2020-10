Murales stadio Miramare, un’opera completata a colpi di volontà

Manfredonia – SI tratta di un gruppo di giovani volontari di Manfredonia, per il lavoro portato a termine lungo il muro dello “Stadio del Miramare”, un gesto esemplare ed educativo in una citta soffocata a volte dalla apatia e dalla mala educazione e con una società che sembra non avere voglia di cambiare atteggiamenti sbagliati che vediamo ogni giorno.



Un’opera completata a colpi di rivoluzione e volontà. L’opera abbandonata per troppo tempo ora finalmente è completata del tutto, quell’ampio muro grigio oggi splende di colori vivi che fanno battere d’orgoglio,i cosiddetti famosi colori sociali del nostro paese e della nostra società calcistica. Ecco le foto di come appare ora, l’enorme muro, un fiore da potere coltivare davanti al mare.



(A cura di Claudio Castriotta, poeta e cantautore)





