Trani, per anni percuote anziana madre per denaro

PER circa tre anni ha percosso, minacciato e ingiuriato l’anziana madre al fine di ottenere denaro. È quanto accertato dai Carabinieri della Stazione di Trani che hanno arrestato un 48enne del luogo, noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di estorsione continuata aggravata e atti persecutori. I militari, intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112, hanno raccolto la denuncia della donna, una 82enne del luogo, ormai stanca delle continue vessazioni e richieste di denaro, sempre precedute da minacce di morte e da violenze fisiche.



La vittima, per fronteggiare le assillanti richieste si è vista persino costretta a svolgere mansioni di badante notturna presso l’abitazione di un’anziana donna. Tratto in arresto, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, il 48enne è stato associato presso la locale casa circondariale.





