Foggia, scrutatori elezioni, 5 Stelle: i metodi non cambiano

Foggia – IN una nota stampa il MoVimento 5 Stelle di Foggia “denuncia la scarsa sensibilità dell’uscente amministrazione comunale nei confronti dei cittadini in difficoltà“.

“In occasione della nomina degli scrutatori per le imminenti elezioni comunali ed europee il M5S Foggia ha chiesto, con lettera al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, di nominare gli scrutatori scegliendo un criterio che tenesse conto dello stato occupazionale, soprattutto alla luce dell’attuale crisi economica”.

“In un momento così difficile le istituzioni hanno il dovere di essere vicine ai cittadini in modo concreto e non solo a parole, contemplando un principio di solidarietà sociale che dovrebbe essere alla base di ogni

comunità. Nonostante la Commissione elettorale del Comune di Foggia sia stata nuovamente sollecitata, durante le operazioni di nomina, a seguire criteri di giustizia sociale, sono stati riscontrati nell’elenco ufficiale degli scrutatori scelti, pubblicato sul sito web del comune, casi imbarazzanti”.

“Soggetti che afferiscono a partiti e/o candidati, interi nuclei familiari nominati in sezioni attigue. Non si conoscono i criteri che hanno portato a maturare queste scelte, certamente si è persa un’occasione per dimostrare che si vuole, effettivamente il cambiamento. Anche perchè non si comprende per quali

ragioni i singoli consiglieri comunali debbano essere loro ad esprimere la rosa dei candidati. Questa modalità è discriminate nei confronti dei cittadini che non conoscono uno dei 40 consiglieri comunali. Insomma, nuove elezioni, vecchi metodi di spartizione partitocratica”.

“Il MoVimento 5 Stelle di Foggia è assolutamente distante da queste logiche, tanto da essere l’unica voce politica in dissenso rispetto a vecchie metodologie, purtroppo, ormai consolidate e che, una volta nel Palazzo, non esiterà a modificarle realizzando così scelte più eque e solidali per i cittadini”.

