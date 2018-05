Foggia. Nodo intermodale una latrina a cielo aperto

Di:

Foggia. Piazzale Vittorio Veneto . Chi esce dalla Stazione lo trova sulla destra. Stiamo parlando del Terminal o “Hub”.

Un’opera importante per la città di Foggia in cui fanno capolinea oltre che gli automezzi per il trasporto urbano dell’ATAF, anche numerose Aziende di Bus che ogni giorno danno vita a numerose rotte non solo locali e nazionali ma anche internazionali. Quindi una zona importante per un utenza che preferisce una viabilità su gomma. Una sorta di biglietto da visita per chi entra in città dopo essere sceso dal treno. Secondo queste aziende private di Bus l’utenza sarebbe davvero sostenuta con centinaia di migliaia di persone suddivise tra studenti,lavoratori e gente proveniente dalle zone limitrofe e di altre regioni come Molise e Campania.

Il nodo intermodale fu intitolato all’Onorevole Vincenzo Russo nel gennaio del 2017.

Oggi l’incuria e l’abbandono di una struttura importante che avrebbe dovuto collegare la stazione ferroviaria con il Terminal ( ma questo è un altro discorso)è sotto gli occhi di tutti.

Pensiamo che anche l’onorevole della Democrazia Cristiana,a cui è stata dedicata la struttura,avrebbe qualcosa da dire.

Sono nella stessa zona i locali della biglietteria dell’ATAF ( Agenzia di Trasporti Urbani) e si parlò a suo tempo anche della possibilità di una stazione dei Vigili Urbani.

Quando non è un dormitorio dei senza dimora risulta essere una latrina a cielo aperto.

Sono state strappate vie anche delle fontanine.

Odore nauseante ed escrementi minano la salute pubblica oltre al decoro di una intera città.

Nella zona si parla di occupare un’area, una aiuola di circa 12 metri, per l’Istallazione di un Monumento ed una Locomotiva in onore dei nostri concittadini martiri caduti nei bombardamenti del 1943.

La speranza che a fianco di queste belle e doverose iniziative ci sia da parte di tutti , ma in particolare della Istituzione Comunale, un controllo.

Anche grazie ad un servizio di vigilanza privato.

Altre strutture cittadine senza controlli hanno fatto una fine ingloriosa , il Teatro Mediterraneo è un esempio.

Si chiede troppo?

PS.

Si ricorda che il nodo intermodale fu inserito nel “programma di stralcio regionale di Area Vasta-Capitanata 2020 dal costo di circa 5 milioni di Euro.

Salvatore Valerio, Foggia

Componente Assemblea Nazionale di Fratelli d’Italia.