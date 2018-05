L'uomo che ha gettato la figlia piccola dal cavalcavia e si è poi suicidato sull'autostrada A14 in contrada Vallemerlo (Chieti), 20 maggio 2018. ANSA/Lorenzo Dolce

Di:



Momenti drammatici a Francavilla al Mare (Chieti) dove un uomo ha lanciato dal ponte del viadotto dell’autostrada A14 una bimba e, dopo una lunga trattativa, si è lanciato nel vuoto, non consentendo ai soccorritori presenti in zona di intervenire. La bimba, secondo quanto contratato dai medici legali, è morta sul colpo. “Scusa scusa”, ha ripetuto più di una volta l’uomo e le urla, si sono sentite dall’alto fino a trenta metri sotto, nel luogo dove sono potuti arrivare i cronisti, anche se è stato difficile comprendere nettamente tutte le parole. Sul posto ci sono carabinieri, sanitari del 118 e Vigili del Fuoco. La tragedia che si è consumata non è escluso possa essere collegata con la caduta di una donna, stamane a Chieti, da un balcone al quarto piano. Soccorsa dal 118 la donna è morta in ospedale per le gravi lesioni riportate, si apprende da fonti sanitarie. Secondo le prime informazioni potrebbe essere la convivente dell’uomo e madre della ragazzina. Francavilla, lancia bimba da ponte A14 e si butta da cavalcavia ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.