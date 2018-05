Manfredonia. Colazione al Castello con Bramanthe (Fotogallery)

"Colazione al Castello" di Manfredonia

Manfredonia, 20 maggio 2018. Manfredonia è uno dei luoghi con più storia, arte e cultura del territorio ed è un nostro grande orgoglio rendere famosa la città in tutto il mondo, offrendo i migliori servizi turistici per i nostri ospiti. A tal fine, il Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia ha deciso di affidare il compito di offrire un’ottima colazione alla Pasticceria Bramanthe, il cui marchio di fabbrica è l’indiscutibile qualità della pasticceria, gelateria, dei suoi caffè e cornetti, dolci e aperitivi, la cui lavorazione è affidata a maestri pasticcieri che usano unicamente i migliori prodotti presenti, provenienti soprattutto dal nostro territorio, tra cui un ottimo latte biologico, il tutto contornato dalla splendida cornice del Castello Svevo Angioino che guarda lì, su quel golfo dove sbarcò Re Manfredi. Info

Indirizzo: Via dell'Arcangelo, 4, 71043 Manfredonia FG

