“Casa Surace” al Festival del Nerd: sud, eroi e laboratori

Di:

Foggia, 20 maggio 2019. E’ cominciato il festival del Nerd che si terrà al GrandApulia fino al 30 del mese. Tra gli ospiti, “Casa Surace” la “factory e casa di produzione- come dice il loro sito- nata nel 2015 da un gruppo di amici e coinquilini. Ma soprattutto una famiglia allargata da 2 milioni di fan sul web. Le radici ed i valori del Sud, gli stereotipi da smontare, la vita dei piccoli paesi, i comportamenti, il rapporto tra studenti fuorisede, gli usi e i costumi culinari e non, vengono mixati e rielaborati in sketch e video ironici che hanno dato vita ad una vera e propria social community online. Si tratti di ricette tutorial, esperimenti sociali o sketch comedy poco importa, l’importante è fare gruppo”.

Oltre alla solita “Fumettomania” di una manifestazione che, nel campo, è la più grande del Mezzogiorno, quest’anno il festival si arricchisce della SchooArea per i laboratori con i disegnatori. E di molti partner che hanno scelto di sostenerlo.

Al Cinevillage, tra gli altri, saranno presenti i ragazzi di Splash Archivio ‘Andrea Pazienza’. Nei giorni 28 e 29 maggio terranno un laboratorio in cui i bambini potranno disegnare i loro astucci personalizzati ispirandosi alle opere del famoso artista nato a San Severo.

Nei giorni 25 e 26 maggio, grande allestimento dedicato al mondo dei supereroi con la collaborazione dei Real Avengers Italian Cosplayers, Marvel Cosplay Puglia e DC comics Cosplay Puglia.

L’anno scorso il Festival ha registrato 50 mila presenze in due giorni.

Redazione StatoQuotidiano.it

FOTOGALLERY