Cusmai “Credo che avremo un buon risultato”

Presentazione dei candidati di ‘Foggia Civica’ presso la sala convegni della fiera alla presenza di Pizzarotti, leader di Italia in Comune, e di Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto.

A organizzare la lista a sostegno di Cavaliere, Rosario Cusmai, fondatore di questo progetto. “ Foggia civica è presente in tute le province. Tra i nostri sostenitori c’è Luigi Buonarota, il più suffragato del 2014. Un’altra macchina da guerra, che non si candida come aveva deciso in primo momento ma ci sta dando una mano, è Gianni de Rosa”, l’ex assessore della giunta Landella che, come Gabriella Grilli sostiene i civici.

“Qui oggi sono riuniti amici che nel 2017, dopo la vittoria di Federico Pizzarotti, si riunirono a Vicenza per un incontro ANCI. Io chiesi- ha detto Cusmai-perché non organizziamo un movimento di sindaci e amministratori che sono i più vicini alla gente?”. Con Foggia civica anche Italo Pontone, ex del Pd ed ex assessore: “Dopo aver visto l’incontro di stasera, credo che avremo un buon risultato”. Per dire che la civica ha ottenuto un buon successo di pubblico nella sala convegni della Fiera.

