De Leonardis “Foggia continua a essere bypassata”

Di seguito, una nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis. “Con l’orario estivo in vigore dal 9 giugno prossimo, due Frecciargento di Trenitalia che collegano Bari a Roma fermeranno nella stazione di Barletta. Si tratta di quello con partenza da Bari Centrale alle 6.19, con fermate intermedie a Barletta (dalle 6.50 alle 6.52), Benevento (dalle 8.11 alle 8.13), Caserta (dalle 8.49 alle 8.51) e arrivo a Roma Termini alle 9.58. E di quello con partenza da Roma Termini alle 19.03 con fermate intermedie a Caserta (dalle 20.11 alle 20.13), Benevento (dalle 20.56 alle 20.58), Barletta (dalle 22.17 alle 22.19) con arrivo a Bari Centrale alle 22.49. L’unico capoluogo di provincia in cui non è prevista la fermata lungo la tratta è quindi Foggia!

Trenitalia e il Ministero dei Trasporti (e i parlamentari locali pentastellati, che non si permettono di disturbare il ministro Danilo Toninelli), con questa scelta così continuano a cancellare dai loro radar e dalle loro personalissime cartine geografiche la stazione, la città, la provincia di Foggia e quelle limitrofe, un bacino d’utenza significativo ma evidentemente non ritenuto meritevole di considerazione, e che per raggiungere la capitale al mattino deve accontentarsi di un Frecciargento per Roma con partenza alle 5 (orario assolutamente improponibile per chi deve raggiungere la stazione ferroviaria dalla provincia) e arrivo a Roma alle 7.42. Qualche minuto in più di percorrenza (con una sosta anche a Foggia) continua a rappresentare una lesa maestà, con il silenzio/assenso anche della Regione Puglia. E il nord della Puglia continua a essere calpestato e penalizzato, in modo sconsiderato e imbarazzante”.