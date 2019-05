Di:

Forse c’è un litigio tra quattro persone alla base dell’esplosione di colpi di pistola, nella lotte tra sabato e domenica, contro un palazzo in via Pescheria, nel centro storico di Foggia.

Secondo una ricostruzione fornita dalla polizia, verso le tre del mattino tre persone hanno avuto un diverbio con una quarta persona nelle vicinanze del palazzo. Alla scena avrebbe da una finestra un uomo. A quel punto uno dei quattro, accortosi della presenza del testimone, allo scopo di intimorirlo, ha sparato uno o più colpi di pistola, uno dei quali si è conficcato prima nella vetrata del portone poi nel soffitto. Il giorno seguente alcuni residenti dello stabile hanno allertato la polizia. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno recuperato l’ogiva di un proiettile calibro 9. Gli investigatori stanno cercando eventuali filmati delle telecamere di sicurezza presenti in zona.

fonte https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/foggia/1143040/foggia-colpi-di-pistola-contro-portone-forse-dopo-lite.html