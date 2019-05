A Foggia il Maestro Tempera rievoca il ricordo della dolce vita romana

Di:

Dopo il debutto nazionale, avvenuto a Roma nella Sala Koch di Palazzo Madama Senato della Repubblica, il Concerto “La Dolce Vita – Le grandi Musiche da Film da “La Dolce Vita” di Federico Fellini a “Kill Bill” di Quentin Tarantino”, arriva a Foggia mercoledì 22 maggio alle ore 21.00 al Teatro “Umberto Giordano”.

Il Concerto è prodotto e organizzato dall’Associazione Naschira su iniziativa di Barrett International Group con il Contributo di Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele.

Al Pianoforte e alla Direzione il M° Vince Tempera, accompagnato dall’Ensemble “Umberto Giordano”, quartetto d’Archi composto da Marcello De Francesco (1°violino), Pantaleo Gadaleta ( 2° violino), Luigi Vania (viola), Luciano Tarantino ( violoncello).

L’evento, condotto da Virginia Barrett, sarà l’occasione per essere trasportati nei ricordi dei periodi più belli del Cinema Internazionale. Un tuffo nel tempo per riascoltare i brani più famosi delle grandi colonne sonore di tutti i tempi.

In programma: Temi di Nino Rota da “La Dolce Vita”, “La strada”, “8 e mezzo”, “Il Gattopardo”, “Il Padrino” e ancora di Ennio Morricone Temi da “Giù la testa”, “Metti una sera a cena” e “C’era una volta il west”. Inoltre Temi originali tratti dalle colonne sonore composte dal M° Vince Tempera tra i quali “7 Note in nero” usata da Quentin Tarantino nel suo famoso Film “Kill Bill”.

Il Concerto sarà impreziosito da omaggi a Totò, Stelvio Cipriani, Luis Bacalov, Riz Ortolani e da aneddoti raccontati dal M° Vince Tempera e brevi monologhi recitati da Virginia Barrett.

L’Evento sarà preceduto da una Sfilata di Auto e Moto d’Epoca organizzata da CL.A.S.S. (Club Auto – Moto d’Epoca Storiche Stornarella) con a bordo le Miss Rossonera che partirà da Piazza Cavour alle 18,00 e, dopo un percorso che attraverserà la città lungo Corso Vittorio Emanuele II, sosterà in Piazza Cesare Battisti fino alle ore 20,00.

Le Miss Rossonera, truccate e pettinate in stile anni ’60 da EVAL Parrucchieri, indosseranno le creazioni a tema di Lara Roggi Atelier impreziosite dalle borse appositamente realizzate da KALIKU’.

Il Concerto sarà aperto e chiuso da Quadri Moda.

Ingresso libero e gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti. Per prenotare telefonare al numero +39 347 6209292