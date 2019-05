Gasparri a Landella:”Hai vinto le primarie e vincerai le secondarie”

Di:

Foggia, 20 maggio 2019. Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ospite nel comitato elettorale di Franco Landella nell’isola pedonale. Con lui, i candidati alle elezioni europee Sergio Silvestris e Barbara Matera, il coordinatore e il vice coordinatore regionali Mauro D’Attis e Dario Damiani, il vicepresidente del Consiglio regionale Giandiego Gatta. “Non è una visita di cortesia né una passerella. È il sostegno di chi crede in Foggia e nella Puglia, di chi è legato, anche per la propria storia politica, a questo territorio. Grazie, Maurizio”, dice Landella.

Gasparri ha tirato la volata al sindaco forzista che “si è sottoposto alle primarie, rito da cui un sindaco in carica non deve passare, e le ha vinte. In questi anni hai fatto bene, e vincerai le secondarie. Pur con un comune in difficoltà economica, non hai messo le mani nelle tasche dei cittadini. Foggia migliorerà e quando verrà il nostro amico Renzo Arbore dirà che è cambiata, é viva, evviva Foggia”, secondo lo slogan elettorale del sindaco.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 20 maggio 2019