Gasperini “Testa a Reggio Emilia”

Di:

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato al temrine del match pareggiato 1-1 contro la Juventus: “Chiaro che prima della gara avremmo firmato per un pari, serviva far risultato. Alla fine però siamo rammaricati che i tre punti li meritavamo, abbiamo preso un gol un po’ rocambolesco nel finale dopo un’ottima gara con tante occasioni. Hanno giustamente spinto fino alla fine per vincere ma stasera siamo stati più bravi”.

Adesso manca poco per la qualificazione in Champions League: “Sarebbe un traguardo clamoroso ma non dobbiamo pensare di esserci già arrivati, e credo che tutti questi tifosi avuti oggi a Roma verranno a seguirci anche a Reggio Emilia”.