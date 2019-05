Kragl: il bomber del Foggia sposa la bella Alessia Macari (FOTO)

Di:

Nozze blindate a Foggia per il bomber Kragl e la bella showgirl Alessia Macari, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip: ecco le prime foto in esclusiva del matrimonio, che si celebra in queste ore nel capoluogo dauno. Tra gli invitati oltre ai compagni di squadra del calciatore, anche molti vip, tra cui Mariana Rodriguez, Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli.

(foto Maizzi)

fonte: https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/foggia/1143099/kragl-il-bomber-del-foggia-sposa-la-bella-alessia-macari.html

fotogallery Enzo Maizzi



