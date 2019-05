Libera Lamparella: 1a classificata all’ottava edizione del “Concorso Nazionale per Giovani Musicisti” di S. Marco in Lamis

Di:

Riceviamo e pubblichiamo con molto piacere queste note inerenti alla giovane flautista Libera Lamparella. Studentessa della 3a E dell’Istituto Comprensivo “Maiorano – Don Milani” della nostra Città (alunna della professoressa Anna Rita D’Ascenzo. Insegnante di “flauto traverso”), 1a classificata (Sezione “Fiati”; Categoria “C”; voto 96/100) all’ottava edizione del prestigioso “Concorso Nazionale per Giovani Musicisti” facente capo all’Associazione di Cultura Musicale “Santa Cecilia” di San Marco in Lamis (Fg). Associazione presieduta dal M° Antonio Claudio Bonfitto. La Selezione in questione si è svolta, non molti giorni fa, presso l’auditorium “Giannone” di San Marco in Lamis (Fg).

Libera ha eseguito (magistralmente accompagnata al pianoforte dal M° Francesca Riccardo) – con singolare musicalità e tecnica sicura – la famosa aria della “Tambourin” di François-Joseph Gossec (Vergnies 17 gennaio 1734 – Passy, 16 febbraio 1829).

La passione di Libera per la musica è iniziata prestissimo ossia sin dall’età di sei anni. La giovane studentessa fa parte per di più, da circa cinque anni (in qualità di suonatrice e concertista di “flauto traverso” e di “ottavino”), della “Banda Musicale Città di Manfredonia” diretta dal M° Giovanni Esposto.

Il grande Victor Hugo diceva che la musica esprime quello che non si può dire e ciò che non si può tacere. Ebbene, parafrasando parte della sunnominata riflessione di Hugo: “non si può tacere” che Libera Lamparella ha dimostrato negli anni tutto il suo talento e tutto il suo impegno in favore della Musica. E ciò, in ossequio al vero, fa onore a lei, alla sua famiglia, all’Istituto Comprensivo “Maiorano – Don Milani” della nostra Città ed ai suoi pregiatissimi Maestri.