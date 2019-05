“Non facciamo decidere le truppe cammellate sul futuro della nostra città”

Di:

Il video, il cappellino, l’inno, la visione della città. “Foggia in testa” è il nome della lista di Giuseppe Mainiero candidato sindaco, ma sembra quasi un brand. Rinnovare, azzerare, ricostruire sulla base della storia cittadina che, nel dopoguerra e fino a vent’anni fa, era ancora “viva: incrostazioni di un ventennio l’hanno cancellatala – ha detto Mainiero– andate a guardare il centro storico, i quartieri settecenteschi, non è rimasto più nulla. E questi 200 metri di isola pedonale in cui ci troviamo sono circondati dallo smog”. Borghi e periferie da riconquistare, il quartiere ferrovia “senza un’idea di sviluppo dove un gabbiotto resta chiuso. Corso Giannone è piena di comitati elettorali perché molte attività hanno lasciato”.

Mainiero è stato il consigliere più intransigente nei confronti del governo Landella a palazzo di città in questi anni. “Vi chiedo fiducia sulla base di quanto fatto, denunciato e documentato. Mi chiamano il rompiscatole il ‘rovina famiglie’ perché se timbri il cartellino poi devi lavorare. Fossi sindaco, la società Amiu tornerebbe a Foggia. In questi anni non sono stati capaci di mettere sul mercato la rete del gas, di energia elettrica paghiamo 600mila euro in più che potevano servire per i marciapiedi e strade, di cui non parlo perché è come sparare sulla Croce Rossa. Sui servizi sociali non si è intercettato un centesimo per minori, disabili e anziani”.

Mainiero non ha partecipato alle primarie e ha scelto e organizzato una lista propria mentre Fdi, suo ex partito, faceva altrettanto in coalizione. “Sul palco con me non ho Salvini, Di Maio, Zingaretti perché il giorno dopo le elezioni la città sarà gestita dalle propaggini locali. A Roma pensano di decidere le sorti della comunità con il risiko delle candidature, ma bisogna vedere se gli uomini hanno visione, capacità. Io vi chiedo fiducia, ricostruire una città non è fare la sentinella al palazzo ma decidere su di essa. Non facciamo votare per noi le truppe cammellate, il voto clientelare ma noi, il voto libero. Foggia ha il 50% di disoccupazione giovanile e si pensa al futile, non all’utile, perché qualcuno nel futile pensa di regnare”. Il comizio si è concluso con la proiezione di un video sulla storia di Foggia e di quella “gloria imperiale”, con riferimento a Federico II, che viene dal passato e vuol dire “agricoltura, fabbriche, prodotti agricoli, del granaio d’Italia, sviluppo”.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 20 maggio 2019

fotogallery