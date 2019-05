Puglia: Ancora nubi e qualche pioggia su Appennino e alta Puglia

Di:

Bari, 20 maggio 2019. Correnti umide e instabili dai quadranti sudoccidentali raggiungono le nostre regioni, apportando ancora nubi sparse e occasionali precipitazioni in sviluppo diurno sulla dorsale in sconfinamento su Molise orientale e medio-alta Puglia. Temperature senza particolari variazioni. Ventilazione debole o moderata da SO. Adriatico poco mosso, mossi gli altri mari.

Martedì 21 Maggio

Bel tempo prevalente sulle nostre regioni

MARTEDI’: La circolazione depressionaria dei giorni scorsi si allontana verso Levante lascio spazio a un temporaneo rinforzo della pressione da Ovest. Ne consegue tempo più stabile e soleggiato anche se con ancora il rischio di qualche isolato e breve piovasco diurno su dorsale e Murge. Venti sino a moderati dai quadranti sudoccidentali. Zero termico nell’intorno di 2900 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto da mossi a poco mossi.



Mercoledì 22 Maggio

MERCOLEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico sulla Daunia cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; su murge, Tavoliere e litorale adriatico settentrionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale adriatico meridionale e Salento giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli occidentali in rotazione a settentrionali; deboli in quota. Zero termico nell’intorno di 3000 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mosso.