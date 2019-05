Puglia: tra le regioni meridionali più costose della prossima estate

Di:

Tra le mete estive più ricercate nel sud Italia, la Puglia è certamente una delle più ambite. Grazie alla morfologia del suo territorio, può vantare l‘estensione costiera maggiore tra le regioni dell’Italia meridionale. Noi di ​Holidu, il motore di ricerca per case vacanza​, abbiamo analizzato i dati riferiti ai prezzi delle case vacanza per l’anno 2019 con un focus specifico sui periodi di maggior affluenza estiva ed invernale. In questo modo possiamo comparare i prezzi di questa regione con i dati di altre regioni italiane, andando ad analizzare ancora più a fondo i prezzi specifici delle province, delle città e delle coste pugliesi più popolari.

In media la Puglia è più costosa di Calabria e Basilicata La ​Puglia,​ all’interno della nostra classifica, si posiziona come 7° regione in Italia (subito sotto la Toscana) collocandosi tra le prime 10 regioni più costose per le spese degli affitti stagionali e proponendo una spesa media di ​143€​ al giorno in alta stagione e di ​100€​ in settembre. Questi dati ci portano a sottolineare un risparmio del ​30%​ sui costi per gli affitti dei vacanzieri tra settembre ed agosto.

La ​Toscana​, altra località italiana molto ambita per le vacanze, si trova in 6° posizione; non si discosta di molto dai costi medi della regione Puglia, proponendo un prezzo di ​149€​ al giorno per in agosto e di ​101€​ in settembre. La ​Calabria​ con ​112€​ e la ​Basilicata ​con un prezzo medio di ​104€ ​nel periodo estivo più caldo, sono le due regioni in concorrenza diretta con la Puglia vista la vicinanza geografica. Rispettivamente si collocano ai primi posti tra le regioni più economiche nella classifica delle località turistiche Italiane, con costi medi estivi molto più convenienti delle altre zone del meridione.