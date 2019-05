“Summer camp 2019”

Di:

La tua vacanza in #Hdemia

Da lunedì 20 maggio si aprono ufficialmente le iscrizioni al Summer2019 per bambini/e nati dal 2007 al 2014, presso la nostra sede in Via delle antiche mura 136.

Sarà un estate Hdemica!

Di seguito il programma:

10 giugno Open Day presso il Lido Aurora Nord aperto a tutti i bambini e bambine anche se non iscritti. Lo staff La Cavera sarà presente per la presentazione della collaborazione.

Le attività inizieranno il 17 giugno e termineranno il 31 luglio mattina dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 con break ore 11.00 presso Lido Aurora Nord, pomeriggio martedì e venerdì dalle 17.00 alle 18.00 Stadio Miramare. Ci sarà il servizio navetta.

In omaggio il Kit Summer con Cappellino, t-shirt e sacca.

I compiti per le vacanze? Ci pensa After School il dopo scuola #Hdemico.

Inoltre vi ricordiamo che è possibile scegliere tra i vari pacchetti:

– Beach & #Soccer;

– Beach;

– Soccer Stadium;

SCONTI di 30€ per chi sceglie il pacchetto BEACH & SOCCER e ombrellone, lo staff del lido Aurora Nord inoltre applicherà uno sconto mensile del 5 % e del 10% per i genitori che decideranno di usufruire dell’ombrellone.

EstateHdemica

Accademia Manfredonia.