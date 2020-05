“A Miglio minacce gravi, fermare la spavalderia della criminalità locale”

. Il coordinamento dei comitati provinciali di Italia Viva Foggia condivide e rinnova la massima solidarietà e vicinanza al Sindaco di San Severo, Francesco Miglio, per le minacce subite già espressa dai comitati di Italia Viva di San Severo.

Il Sindaco Miglio aveva apertamente condannato la vicenda dei fuochi d’artificio, definendolo “una sfida inaccettabile alla città e allo Stato che non può passare sotto traccia”, e ha per questo ricevuto pesanti minacce via Facebook. “Un atto di una gravità inaudita – spiegano i coordinatori provinciali di Italia Viva Foggia Rosa Cicolella e Aldo Ragni – che mette in evidenza la spavalderia della criminalità locale nello sfidare lo Stato anche sulla condanna di episodi palesemente illegali. San Severo ha vissuto una situazione difficile negli ultimi tempi sotto il profilo della sicurezza e dell’attacco alla legalità, ed è per questo che non possiamo sottacere di fronte a vere e proprie sfide della criminalità alla San Severo perbene. Perché le minacce ad un primo cittadino sono minacce ad un’intera comunità”.

Il coordinamento dei comitati provinciali di Italia Viva plaude alla decisione del prefetto Grassi di convocare il Comitato di sicurezza per lo spettacolo pirotecnico non autorizzato e gli assembramenti vietati in questo periodo, e chiede “una risposta costante e forte da parte dello Stato affinchè ci sia un’attenzione continua sulla lotta alla mafia Capitanata”.