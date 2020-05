“Allerta gialla” in Puglia, attesi rovesci e temporali

Bari, 20 maggio 2020. “Evento previsto Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati“. Ancora maltempo in Puglia, come riporta il bollettino meteo diramato in giornata dalla Protezione civile. Ancora “allerta gialla” da domani, 21 maggio, anche nel Barese e nel Foggiano. Vento a partire dalla mezzanotte e per le successive 24 ore; per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali a partire dalle 8 e per le successive 6 ore.