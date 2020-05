Un piccolo ordigno rudimentale è stato fatto esplodere ieri notte davanti ai cancelli dell’azienda agricola Bionatur in contrada Cammarata nelle campagne di San Paolo di Civitate. La deflagrazione non ha causato danni ingenti. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri. Il titolare ha riferito di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive.

Fonte: teleblutv.it